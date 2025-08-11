Logo Mobilizujeme.cz

Ukončení podpory Windows 10 je prý protizákonné. Microsoft čelí žalobě

Ondřej Koníček
Počítač s Windows | foto: Unsplash
Kdo nepřejde na Windows 11, o toho nebude postaráno? Nová žaloba posílá Microsoft k soudu a tvrdí, že nelze ponechat 45 % uživatelů Windows 10 bez podpory.

Konec podpory Windows 10 se blíží

Pokud máte počítač s Windows 10, tak určitě moc dobře víte, že Microsoft má v plánu tomuto pořád ještě velmi rozšířenému systému ukončit na podzim tohoto roku podporu. Konkrétněji se tak stane 14. října 2025, a pro spoustu uživatelů to znamená možné problémy.

Po tomto datu již na svůj počítač s Windows 10 nedostanou žádnou aktualizaci a ani žádnou bezpečnostní záplatu. To může znamenat zvýšené riziko bezpečnostních hrozeb, postupem času také problémy technického rázu a zcela jistě se dostaví i problémy s kompatibilitou.

Zastaralé a nepodporované systémy jsou častým terčem kybernetických zločinců a ti si zcela jistě na Windows 10 již „brousí“ své klávesnice a myši. Proč? Tato verze Windows je totiž pořád velmi rozšířená a není pravděpodobné, že všichni uživatelé přejdou na Windows 11, nebo začnou platit.

Microsoft přišel s programem Extended Security Updates (ESU), díky kterému si můžou firmy i uživatelé za prodloužení podpory připlatit. Pro jednotlivce vychází ESU na nějakých 30 dolarů ročně (630 korun bez DPH) a i to je jeden z důvodů, proč ženou Microsoft jeho uživatelé k soudu.

Windows tablet | foto: Unsplash
Čtěte také: Oddalte přechod z Windows 10 na Windows 11 za poplatek nebo zdarma

Microsoft míří k soudu

Jistý Lawrence Klein nyní žene Microsoft v USA k soudu, a to právě z toho důvodu, že ukončuje podporu tak rozšířenému systému. Windows 10 pořád využívá zhruba 45 % počítačů, což je obrovské množství a ukončení podpory může všechny tyto uživatele ohrozit.

Dle této žaloby si je gigant z Redmondu moc dobře vědom toho, že drtivá většina uživatelů s Windows 10 do října na novou verzi nepřejde, a ani si nezaplatí prodlouženou záruku. Vystavuje je tak zcela vědomě nebezpečí v podobě zvýšené hrozby kybernetických útoků.

Žaloba požaduje soudní zákaz, který by Microsoftu zamezil ukončení podpory Windows 10 do doby, dokud jeho penetrace neklesne na nižší hranici. Podíl ve výši 45 % je totiž opravdu hodně a dne 14. října bude ukončením podpory ovlivněno zhruba 700 milionů uživatelů.

Žaloba dále uvádí, že primárním zájmem Microsoftu je v tomto případě donucení zákazníků, aby si zakoupili nová zařízení optimalizována pro provoz generativní umělé inteligence. To platí hlavně pro zhruba 240 milionů uživatelů, kteří, kvůli hardwarovým požadavkům, upgradovat nemohou.

Microsoft prozatím nijak nereagoval

Klein ve své žalobě požaduje primárně to, aby Microsoft prodloužil podporu Windows 10 do doby, dokud neklesne podíl této verze na hranici 10 %. To by znamenalo, že by na Windows 11 muselo přejít zhruba 600 milionů počítačů, což by trvalo značnou dobu.

Uvidíme, jak se bude celá situace s podporou Windows 10 vyvíjet a zda tato žaloba přinese nějaké kýžené výsledky. Redmondský gigant se k ní prozatím nijak nevyjádřil, ale je jasné, že bude muset dříve nebo později nějak reagovat.

Zdroj: Forbes

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

