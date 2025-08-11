Logo Mobilizujeme.cz

iPhone přivolal pomoc. Záchranáři našli na místě jen zahozený kradený mobil

Ondřej Koníček
Apple iPhone 16 Pro | foto: Mobil Pohotovost
Užitečná bezpečnostní funkce od Apple se může občas mýlit. Zloděj zahodil kradený iPhone u silnice, záchranáři kvůli tomu měli planý poplach.

iPhone má funkci, která umí zachraňovat životy

Jak určitě víte, iPhony mají ve své výbavě jednu velmi praktickou a užitečnou funkci, která může v krajním případě zachránit život. Jedná se o funkci Detekce nehody, kterou Apple přinesl v roce 2022 na iPhony 14 a jsou jí vybaveny i všechny novější telefony značky.

iPhone umí, pomocí pokročilých senzorů, rozpoznat náraz či nehodu ve vysoké rychlosti a na to konto poté automaticky zavolají 112. Odtud se informace dostanou na příslušné středisko, které následně na místo nehody vyšle záchranné jednotky.

Funguje to velmi dobře a již je známo spoustu případů, kdy iPhony a jejich funkce Detekce nehody opravdu zachránily život. Ne vždy to ale vyjde a může se stát, že tato funkce povolá do služby záchranné jednotky i v případě, že se (skoro) nic nestalo. Tak jako v jednom případě z Česka.

Apple iPhone a nouzové SOS volání | foto: iMore
Čtěte také: Funkce, o které se může majitelům iPhonu jen zdát. Android ji má už roky

Nehoda, která nehodou nebyla

Případ nesprávné indikace dopravní nehody se udál v Královéhradeckém kraji, a to v polovině letních prázdnin. iPhone po detekci nehody zavolal na linku 112, a když poté na zpětné volání nikdo neodpovídal, vznikla obava, že majitel telefonu může být v bezvědomí.

Povolaní záchranáři se proto vydali do akce a dorazili na místo, které iPhone označil jako dějiště nehody. Na místě ale žádnou nehodu neobjevili a namísto toho našli jen u silnice pohozený, rozbitý iPhone. A vzápětí na místo dorazila i jeho majitelka.

Ukázalo se, že jí někdo ukradl iPhone z otevřeného auta, nicméně pachatel se velmi rychle dovtípil, že přes něj může být snadno lokalizován. Ukradený telefon proto zahodil a prudký náraz o silnici spustil systém Detekce nehody, který alarmoval záchranné složky.

Podobný systém mají i některé vozy

Podobná technologie se v poslední době dostává i přímo do vozů a drtivá většina novějších automobilů již umí zavolat v případě nehody záchranu. Tento systém se jmenuje eCall a od roku 2018 je povinný pro všechny nové typy osobních aut a lehkých dodávek v rámci EU.

Zdroj: ZZS KHK / Facebook

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

