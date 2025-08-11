iPhone přivolal pomoc. Záchranáři našli na místě jen zahozený kradený mobil

Užitečná bezpečnostní funkce od Apple se může občas mýlit. Zloděj zahodil kradený iPhone u silnice, záchranáři kvůli tomu měli planý poplach.
iPhone má funkci, která umí zachraňovat životy
Jak určitě víte, iPhony mají ve své výbavě jednu velmi praktickou a užitečnou funkci, která může v krajním případě zachránit život. Jedná se o funkci Detekce nehody, kterou Apple přinesl v roce 2022 na iPhony 14 a jsou jí vybaveny i všechny novější telefony značky.
iPhone umí, pomocí pokročilých senzorů, rozpoznat náraz či nehodu ve vysoké rychlosti a na to konto poté automaticky zavolají 112. Odtud se informace dostanou na příslušné středisko, které následně na místo nehody vyšle záchranné jednotky.
Funguje to velmi dobře a již je známo spoustu případů, kdy iPhony a jejich funkce Detekce nehody opravdu zachránily život. Ne vždy to ale vyjde a může se stát, že tato funkce povolá do služby záchranné jednotky i v případě, že se (skoro) nic nestalo. Tak jako v jednom případě z Česka.
Případ nesprávné indikace dopravní nehody se udál v Královéhradeckém kraji, a to v polovině letních prázdnin. iPhone po detekci nehody zavolal na linku 112, a když poté na zpětné volání nikdo neodpovídal, vznikla obava, že majitel telefonu může být v bezvědomí.
Povolaní záchranáři se proto vydali do akce a dorazili na místo, které iPhone označil jako dějiště nehody. Na místě ale žádnou nehodu neobjevili a namísto toho našli jen u silnice pohozený, rozbitý iPhone. A vzápětí na místo dorazila i jeho majitelka.
Ukázalo se, že jí někdo ukradl iPhone z otevřeného auta, nicméně pachatel se velmi rychle dovtípil, že přes něj může být snadno lokalizován. Ukradený telefon proto zahodil a prudký náraz o silnici spustil systém Detekce nehody, který alarmoval záchranné složky.
Podobný systém mají i některé vozy
Podobná technologie se v poslední době dostává i přímo do vozů a drtivá většina novějších automobilů již umí zavolat v případě nehody záchranu. Tento systém se jmenuje eCall a od roku 2018 je povinný pro všechny nové typy osobních aut a lehkých dodávek v rámci EU.