Oneplay uvádí novinky: Sex ve městě 2, nové díly Ulice, Shazam! a další (22. díl)

Oneplay si na tento týden připravilo hned několik zajímavých novinek. Na co kouknout? Vybrali jsme 7 filmů a seriálů, které by se vám mohly líbit.
Nejlepší novinky na Oneplay
Český zákazník si může mezi streamovacími platformami vybírat. Na trhu je spoustu provozovatelů, kteří lákají na svůj originální obsah. Mezi největší hráče se u nás řadí české Oneplay.
Jde o bývalé Voyo, jež svým divákům nabízí spoustu povedených titulů. V nabídce jsou povedené filmy, seriály i dokumenty. V následujících dnech bude navíc nabídka ještě rozšířena. Na co se tedy můžeme těšit?
Rodinné sídlo (2017)
Rodinné sídlo je britským seriálem, jenž se odehrává eudardovském Londýně. Zde žijí dvě ženy, které od smrti svých rodičů vedou neobyčejný život. Margaret a Helen se navíc seznámí se zámožnou Ruth, jež ale nečekaně a tragicky zemře.
Po Ruth zůstane ceněný majetek a manžel Henry. Ten po Ruth zdělil rodinné sídlo i bohatství a Margaret je jím neustále více a více přitahována.
Datum premiéry: 11.8. 2025
Mrkáček Bill (2015)
Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný film Mrkáček Bill. Jde o dobrodružného medvídka koalu, jenž se vydá na nevídanou cestu napříč divokým a nebezpečným australským vnitrozemím. Bill totiž doufá, že najde svého pohřešovaného otce. Hlavní hrdina avšak brzy zjistí, že být hrdinou je mnohem těžší, než se na první pohled zdá.
Datum premiéry: 13.8. 2025
Panda (2023)
Do nabídky Oneplay zařazuje i kriminální seriál Panda, ve kterém je hlavním hrdinou stejnojmenný bývalý policista, jenž je vyhlášeným pacifistou. Panda provozuje malou chatrč v odlehlém koutě Camargue, nicméně ani tomuto ráji se problémy nevyhýbají.
Pandu totiž dožene minulost a musí se znovu vrátit do služby. Tentokrát ale bude případy řešit naprosto odlišně. Bez zbraní, bez násilí a až se pořádně vyspí.
Datum premiéry: 14.8. 2025
Shazam! (2019)
Streamovací službě Oneplay se podařilo získat i velkolepý snímek studia DC, kterým je Shazam! Hlavním hrdinou příběhu je malý chlapec Billy, jenž se ocitne před prahem starého a mocného kouzelníka.
Ten jej promění ve svého šampiona a z Billyho se rázem stane superhrdina s vyrýsovanými svaly a duší dítěte. Nový ochránce lidstva se ale bude muset brzy začít chovat dospěle, naučit se ovládat své schopnosti a ochránit Zemi před strašlivým nebezpečím.
Datum premiéry: 15.8. 2025
Ulice (2025)
Na obrazovky Oneplay se vrací oblíbený a dnes již legendární seriál Ulice. Jubilejní 20. sezóna se znovu vrátí za našimi oblíbenými hrdiny, kteří řeší strasti každodenního života. Diváci se však mohou těšit i na nové postavy, jež zamíchají příběhem.
Datum premiéry: 15.8. 2025
Sex ve městě 2 (2010)
Sex ve městě 2 je americkým komediálním snímkem, jenž navazuje na příběhy hlavních hrdinů stejnojmenného seriálu. Tentokrát dostane hlavní hrdinka Samantha neobyčejnou nabídku, kdy jí jeden šejk pozve do svého sídla v Abu Dhabi.
Samantha přijme pozvání, avšak má jedinou pozvánku. Vezme sebou své nejlepší kamarádky Carrie, Charlotte, Mirandu a Samanthu. Společně se tedy dámy ocitnou v luxusním a kouzelném světě. I zde ale narazí na spoustu problémů, zejména ty s láskou.
Datum premiéry: 16.8. 2025
Saw 3 (2006)
Hororová série Saw míří na Oneplay se svým třetím dílem. Tentokrát jsou ale hry naprosto odlišné a Jigsaw unese doktorku, která ma za úkol udržet ho při životě.
Šílený vrah chce totiž vidět, jak si jeho oběti poradí s poslední hrou, kterou připravil. A i když na tom Jigsaw není dobře, chuť hrát si ho nepřechází.
Datum premiéry: 17.8. 2025
