Bitcoin útočí na nový rekord, investoři by měli zpozornět

Bitcoin je už jen krůček od historického maxima. Co stojí za aktuálním růstem ceny nad hranici 122 000 dolarů a na co si dát pozor?
Padne all-time-high?
Bitcoin dnes vyšplhal nad hranici 122 000 USD a je jen krůček od svého historického maxima 123 091 USD z poloviny července. Digitální zlato tak znovu potvrzuje, že dokáže překvapit i zkušené investory.
Za růstem stojí především velcí hráči – banky, fondy a firmy – kteří masivně nakupují prostřednictvím nových spotových ETF. Ty umožňují investovat do Bitcoinu snadněji, podobně jako do akcií, a přitahují miliardy dolarů.
Pomáhá i politická nálada v USA, kde se mluví o větším začlenění kryptoměn do důchodových fondů. Pokud by to prošlo, otevřelo by to cestu ještě většímu přílivu peněz od běžných střadatelů a investorů.
Do hry vstupují také technologické společnosti a korporace, které drží část svých rezerv v Bitcoinu. Tím posilují důvěru, že kryptoměna má své místo i v tradičním finančním světě.
Z technického hlediska k růstu přispívá i fakt, že na burzách je méně volných Bitcoinů k prodeji. Investoři je přesouvají do dlouhodobého uložení a tím zvyšují tlak na růst ceny.
Pozor ale na to, že i přes optimismus může Bitcoin (BTC) rychle spadnout. Historie ukazuje, že po prudkém růstu bývají i 30% či 40% propady, a proto je rozumné investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit.
Současná situace ukazuje, že Bitcoin už není jen hračka pro nadšence, ale stále více se podobá digitálnímu zlatu – uchovateli hodnoty, který může být zajímavý i pro ty, kdo jinak sázejí hlavně na akcie či nemovitosti.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.