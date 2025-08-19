Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch

Otestovali jsme nejnovější náramek Xiaomi Smart Band 10, který má všechny předpoklady k tomu navázat na úspěchy předchozích generací.
Xiaomi ví, co má dělat
Společnost Xiaomi patří mezi lídry v produkci nositelné elektroniky. Xiaomi nabízí svým zákazníkům širokou škálu produktů, avšak na počátku stál fitness náramek Mi Band, jenž je dnes na trhu už v desáté generaci.
Xiaomi Smart Band 10 dnes nabízí krásný a velký displej, spoustu šikovných možností a stále si drží příznivou cenu. Takřka každá generace poté zaznamenala úspěch a u nové nic nevzbuzuje pocit, že by se úspěch neměl dostavit i zde.
Jednoduchý a účinný design
Fitness náramek Smart Band 10 sází na vyzkoušený design. Tělo zařízení má tudíž oválný tvar, jenž je vyroben z hliníku. Černá varianta je poté spíše konvenční a hodí se do každé příležitosti. Řemínek je klasicky vyroben z flexibilního plastu a potěší jednoduchý upínací mechanismus.
Řemínek je ze dvou částí, přičemž do těla zařízení se snadno zacvakne. Xiaomi nicméně doplněk prezentuje nejen jako zařízení na zápěstí. V prodeji jsou různé obaly, které Smart Band 10 umožní nosit například i na krku. Díky nízké hmotnosti 27 gramů je navíc nošení opravdu pohodlné.
Displej opět porostl
Displej v průběhu let zaznamenal nejviditelnější změny. První generace Xiaomi Mi Band žádný neměla, zatímco ta poslední – Xiaomi Smart Band 10 – se chlubí 1,72palcovým AMOLED zobrazovačem s vysokým rozlišením 212 x 520 pixelů a svítivostí 1 500 nitů.
Díky tomu je na displej krásně vidět za jakýchkoliv podmínek. Jen bych ocenil rychlejší regulaci jasu. Kvality displeje jsou poté ukázkové a AMOLED displej zaručuje nejen syté barvy, ale i dokonalou černou.
Vychválit musím i opravdu malé rámečky kolem zobrazovače. Jakožto uživatel modelu Smart Band 8 musím uznat, že ob jednu generaci ušel fitness náramek kus cesty a onen rámeček se mu podařilo viditelně zúžit.
Základní ale i podrobné měření zvládá na jedničku
Fitness náramek Xiaomi Smart Band 10 si zákazník koupí především kvůli tomu, že chce monitorovat zdravotní funkce a nechce se mu příliš utrácet. Nová generace přesně splňuje tyto požadavky a uživateli toho v oblasti zdraví nabízí opravdu hodně.
Mezi základní možnosti se řadí monitoring srdečního tepu nebo kontrola hladiny kyslíku v krvi. Smart Band 10 nicméně hlídá i vitalitu uživatele. Jde o podrobné statistky, které počítají s vaší aktivitou a dokáží odhadnout, jak na tom aktuálně jste s fyzickou kondicí.
Monitoring spánku
Hladina kyslíku v krvi
Míra stresu
Nový Smart Band 10 dále umí podrobně měřit váš spánek a poradit vám s jeho optimalizací. Dámy také dozajista potěší aplikace pro sledování menstruačního cyklu.
Sportovci si přijdou na své
Xiaomi Smart Band 10 je samozřejmě populární i mezi sportovci. Dostupný fitness náramek totiž dokáže monitorovat více než sto sportovních režimů a každý si přijde na své. V nabídce je samozřejmě běh, kolo, turistika, veslování, kolečkové brusle ale i monitoring vodních aktivit.
Ostatně na ně je Smart Band 10 díky zvýšené vodě odolnosti až do pěti atmosfér skvěle připraven. Také ale zvládne hlídat váš kondiční stav a doporučit, kdy je vhodné absolvovat další trénink.
Přítomna je i automatická detekce aktivity. Zde ale Xiaomi moc nepochválím. Detekce občas funguje nahodile a například při jízdě autem se mě Smart Band 10 zeptal, jestli zrovna nejedu na kole. Naopak při aktivitě nic nezaznamenal. Jde ale o ojedinělé případy a nic z toho se naštěstí neděje na denní bázi.
Ve spojitosti s GPS skvěle fungují i běžecké kurzy. Těch je na výběr hned několik a mají odlišné cíle. Například pro hubnutí nebo udržení kondice. Náramek sleduje váš běh, zaznamenává trasu a následně určuje, kdy je ideální čas pro další běh a v jaké intenzitě by měl proběhnout.
Pohled do světa hodinek
Nový chytrý náramek Xiaomi Smart Band 10 samozřejmě těží ze své cenové dostupnosti a množství funkcí pro sportovce. Přesto ale Xiaomi do produktu nasadilo několik funkcí, které mnohdy nenabízí ani dražší chytré hodinky.
Například Always-On displej, kdy i na zhasnutém zobrazovači neustále vidíte čas. Režim lze navíc časově nastavit a potěší i malá energetická náročnost. Ve výbavě dále nechybí budík, připomínky nebo ovládání hudby. Zkrátka vše, co potřebujete.
Představení funkcí
Widgety na domovské obrazovce
Možnost odmítnutí hovoru
Smart Band 10 musím pochválit i za jeho systém a především plynulost. Přepínání mezi obrazovkami je rychlé a vzhledem k užitečným widgetům je plynulost zkrátka klíčová. Widgety s přehledy si navíc můžete upravit. Zamrzí jen nemožnost ovlivnění zobrazených aplikací v základním menu a absence NFC pro placení.
Přehledná a jednoduchá aplikace
Fitness náramek Xiaomi Smart Band 10 samozřejmě doporučuji připojit k aplikaci Mi Fitness. Jen tak totiž odemknete plný potenciál zařízení. V aplikaci jednoduše změníte ciferník, nastavíte vše potřebné a máte zde přehled o zdravotním stavu i fyzických aktivitách.
Design Mi Fitness je poté velmi jednoduchý a účinný. Vše je přehledně značené a přesně tam, kde byste očekávali. Pochválit musím i skvělou optimalizaci.
Hlavní přehled
Nastavení
Ciferníky
Výdrž a nabíjení
Chytré náramky Xiaomi Smart Band se vždy pyšnily skvělou výdrží na jedno nabití a u modelu Smart Band 10 to není jiné. Při zapnutí kontinuálního měření, kde náramek neustále monitoroval tep, hladinu kyslíku v krvi, stres a spánek, semnou chytrý doplněk dokázal vydržet zhruba 9 dní.
A to i v momentě, kdy jsem těchto 9 dní využíval funkci Always-On. Za předpokladu kdy neustále zapnutý displej nevyužijete a měření zdravotního stavu necháte na manuální režim, výdrž prodloužíte na zhruba 14 dní.
Nabíjení poté probíhá skrze přibalený kabel se speciálním magnetickým úchytem a už po pár minutách nabíjení máte znovu energii na další dny.
Závěr recenze Xiaomi Smart Band 10
Nový Xiaomi Smart Band 10 je skvělým fitness náramkem, jenž toho umí opravdu hodně. Asijský výrobce zkrátka před lety našel recept na úspěch a nepřestává podle něj vařit. Nový chytrý náramek potěší sportovce, uživatele hlídající si svůj zdravotní stav i běžné uživatele.
Mezi přednosti rozhodně řadím dlouhou výdrž na jedno nabití i v momentě, kdy využíváte všechny funkce. Monitoring zdraví je na úrovni a na velký displej je radost pohledět. Novince od Xiaomi je vzhledem k ceně opravdu těžké něco vytknout a pokud bych opravdu musel, dokázal bych si představit lepší práci s jasem a konečně i přítomnost NFC pro český trh.