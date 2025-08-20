Windows 11 ničí SSD disky. Problém způsobila poslední aktualizace

Některým uživatelům Windows 11 po poslední aktualizaci přestávají fungovat SSD disky. Může jít o vážnou chybu, která ohrožuje vaše data.
Mnozí uživatelé hlásí, že po nedávné aktualizaci Windows 11 jejich SSD náhle přestaly fungovat. Disk se přestane zobrazovat v systému a v některých případech dojde i ke ztrátě dat.
Jak k problému dochází?
Chyba se objevuje hlavně při velkých přenosech souborů, zhruba nad 50 GB. Pokud je disk navíc zaplněný více než z 60 %, roste riziko, že se během kopírování úplně odpojí a nebude možné k němu přistoupit.
Nejde o ojedinělý případ. Testy ukázaly, že problém zasáhl více značek – od Corsair přes SanDisk až po Adata. Společným jmenovatelem je přítomnost Phison kontrolérů, které Microsoft nyní zkoumá.
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.
