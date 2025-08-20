Logo Mobilizujeme.cz

Windows 11 ničí SSD disky. Problém způsobila poslední aktualizace

Martin Skořepa
Práce s Windows | foto: Unsplash

Některým uživatelům Windows 11 po poslední aktualizaci přestávají fungovat SSD disky. Může jít o vážnou chybu, která ohrožuje vaše data.

Mnozí uživatelé hlásí, že po nedávné aktualizaci Windows 11 jejich SSD náhle přestaly fungovat. Disk se přestane zobrazovat v systému a v některých případech dojde i ke ztrátě dat.

Jak k problému dochází?

Chyba se objevuje hlavně při velkých přenosech souborů, zhruba nad 50 GB. Pokud je disk navíc zaplněný více než z 60 %, roste riziko, že se během kopírování úplně odpojí a nebude možné k němu přistoupit.

Nejde o ojedinělý případ. Testy ukázaly, že problém zasáhl více značek – od Corsair přes SanDisk až po Adata. Společným jmenovatelem je přítomnost Phison kontrolérů, které Microsoft nyní zkoumá.

Xiaomi Mobile SSD | foto: Xiaomi
Xiaomi Mobile SSD | foto: Xiaomi

Tip pro čtenáře: Ukončení podpory Windows 10 je prý protizákonné. Microsoft čelí žalobě

Microsoft a výrobci hledají řešení

Výrobce kontrolérů Phison už spolupracuje s Microsoftem na opravě. Problém se podle všeho týká záplat KB5063878 a KB5062660. Microsoft zatím vydal jen stručné vyjádření, že situaci řeší.

Pro uživatele to ale znamená jediné – dokud nebude dostupná oprava, je dobré být opatrný. Pokud často kopírujete velké objemy dat, můžete být ohroženi víc než ostatní.

Jak se chránit už teď?

Doporučuje se dočasně odložit instalaci problematických aktualizací a pravidelně zálohovat důležitá data. Pomůže i omezení velkých přenosů souborů, dokud Microsoft nevydá oficiální opravu.

Co dělat, aby vás problém nezasáhl

  • Dočasně odložte instalaci aktualizací KB5063878 a KB5062660
  • Nekopírujte najednou velké objemy dat (desítky GB)
  • Pravidelně zálohujte důležité soubory
  • Sledujte informace od Microsoftu a výrobců SSD

Windows 11 tak čelí další nepříjemnosti, která může uživatele stát nejen nervy, ale i cenná data. Už se vám někdy stalo, že vám po aktualizaci přestal fungovat disk nebo jiný hardware?

Zdroj: Bleeping Computer

Autor článku

Martin Skořepa - Redaktor

Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.

Komentáře

