ChatGPT Go v Česku: Nabízí rychlejší odpovědi, víc zpráv a tvorbu obrázků

Ondřej Koníček
ChatGPT od OpenAI | Zdroj: Unsplash

ChatGPT Go je nová levnější verze populárního chatbota. Nabízí rychlejší odpovědi, tvorbu obrázků a víc funkcí než bezplatná verze.

Co je ChatGPT Go a kolik stojí?

Společnost OpenAI představila před zhruba dvěma měsíci ChatGPT Go, nejlevnější placenou verzi svého populárního chatbota. Ta se cenově pohybuje mezi základní, bezplatnou verzí a variantou Plus, přičemž ze začátku byla dostupná pouze v Indii. Nyní se dostává i do Česka.

Spolu s tímto novým předplatným dorazila do ChatGPT také možnost platit v korunách i na webu a nejenom v mobilní aplikaci, jako doposud. Ceny se tedy sjednotily pro obě platformy a verze Go je přesně o polovinu levnější než až doposud nejdostupnější předplatné Plus.

ChatGPT Go vychází na 249 Kč měsíčně a samozřejmě má oproti dražším verzím limity a omezení. Dostupných zpráv je méně a s předplatným Go nezískáte přístup k platformě Sora, ta je vyhrazena minimálně verzi Plus. Tvorba obrázků je ale proti bezplatné verzi rychlejší a rozšířenější.

ChatGPT-5 na počítači | Zdroj: Luboš Srb

Bude nové předplatné ChatGPT Go trhák?

Předplatné Go je určeno uživatelům, kteří používají ChatGPT na denní bázi a hledají dobrý poměr cena výkon. Oproti verzi zdarma nabízí desetinásobek zpráv v horizontu 5 hodin jak v GPT-5 (100 zpráv), tak v rámci modelu GPT-5 Thinking (10 zpráv).

ChatGPT Go nenabízí, stejně jako základní předplatné, přístup k předchozím modelům a ani přístup k platformě Agent Codex. Jeho hlavním devízou je výrazné navýšený zpráv a rozšířená tvorba obrázků, stejně jako rozšíření kontextového okna na 32 tisíc tokenů (stejně má i dražší verze Plus).

Přehled předplatného ChatGPT v Česku:

PlánCenaKlíčové vlastnosti
Free0 Kč / měsíc
  • Inteligence pro každodenní úkoly
  • Přístup k GPT-5
  • Omezené nahrávání souborů
  • Omezené a pomalejší generování obrázků
  • Omezená paměť a kontext
  • Omezený hluboký výzkum
Go249 Kč / měsíc
(včetně 43,21 Kč DPH)
  • Rozšířený přístup k GPT-5
  • Rozšířené limity zpráv a nahrávání souborů
  • Rychlejší a rozšířené generování obrázků
  • Delší paměť a kontext
  • Projekty, úkoly a vlastní GPT modely
  • Omezený hluboký výzkum
  • K dispozici pouze v určitých oblastech
Plus499 Kč / měsíc
(včetně 86,60 Kč DPH)
  • GPT-5 s pokročilým odůvodňováním
  • Rozšířené limity zpráv a nahrávání souborů
  • Rychlejší generování obrázků
  • Rozšířená paměť a kontext
  • Rozšířený hluboký výzkum a agent interakce
  • Projekty, úkoly a vlastní GPT modely
  • Generování videa Sora
  • Agent Codex
Business524,99 Kč / měsíc
(bez DPH)
  • **Vše z plánu Plus + vyšší limity**
  • Neomezený přístup k nejlepšímu modelu
  • Pokročilé zabezpečení (SSO, MFA)
  • Ochrana soukromí, data se nepoužívají k tréninku
  • Integrace se SharePointem a další nástroje
  • Sdílené projekty a vlastní GPT modely
  • Přepis schůzek a hlasu
  • Agenti pro programování a hluboký výzkum
  • Videa, generování obrázků, data a programování v chatu
  • Pro 2 a více uživatelů, fakturováno ročně
Pro4 990 Kč / měsíc
(včetně 866,03 Kč DPH)
  • GPT-5 s odůvodňováním na úrovni Pro
  • Neomezený počet zpráv a nahrávání souborů
  • Neomezené a rychlejší generování obrázků
  • Max. paměť a kontext
  • Max. hluboký výzkum a agent interakce
  • Rozšířené projekty, úkoly a vlastní GPT modely
  • Rozšířené generování videa Sora
  • Rozšířený agent Codex
  • Předběžný náhled nových funkcí

Soubory a analýza dat

ChatGPT Go nabídne oproti bezplatné verzi také vyšší počet nahraných souborů a dále i pokročilejší analýzu dat. Za zmínku pak stojí také podpora vlastních GTP modelů, úkolů a projektů. Za 249 korun se jedná o zajímavou nabídku, kterou, pokud vám základní verze ChatGPT již nevyhovujte, určitě vyzkoušejte.

Zdroj: ChatGPT

