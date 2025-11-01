ChatGPT Go v Česku: Nabízí rychlejší odpovědi, víc zpráv a tvorbu obrázků

ChatGPT Go je nová levnější verze populárního chatbota. Nabízí rychlejší odpovědi, tvorbu obrázků a víc funkcí než bezplatná verze.
Co je ChatGPT Go a kolik stojí?
Společnost OpenAI představila před zhruba dvěma měsíci ChatGPT Go, nejlevnější placenou verzi svého populárního chatbota. Ta se cenově pohybuje mezi základní, bezplatnou verzí a variantou Plus, přičemž ze začátku byla dostupná pouze v Indii. Nyní se dostává i do Česka.
Spolu s tímto novým předplatným dorazila do ChatGPT také možnost platit v korunách i na webu a nejenom v mobilní aplikaci, jako doposud. Ceny se tedy sjednotily pro obě platformy a verze Go je přesně o polovinu levnější než až doposud nejdostupnější předplatné Plus.
ChatGPT Go vychází na 249 Kč měsíčně a samozřejmě má oproti dražším verzím limity a omezení. Dostupných zpráv je méně a s předplatným Go nezískáte přístup k platformě Sora, ta je vyhrazena minimálně verzi Plus. Tvorba obrázků je ale proti bezplatné verzi rychlejší a rozšířenější.
Bude nové předplatné ChatGPT Go trhák?
Předplatné Go je určeno uživatelům, kteří používají ChatGPT na denní bázi a hledají dobrý poměr cena výkon. Oproti verzi zdarma nabízí desetinásobek zpráv v horizontu 5 hodin jak v GPT-5 (100 zpráv), tak v rámci modelu GPT-5 Thinking (10 zpráv).
ChatGPT Go nenabízí, stejně jako základní předplatné, přístup k předchozím modelům a ani přístup k platformě Agent Codex. Jeho hlavním devízou je výrazné navýšený zpráv a rozšířená tvorba obrázků, stejně jako rozšíření kontextového okna na 32 tisíc tokenů (stejně má i dražší verze Plus).
Přehled předplatného ChatGPT v Česku:
Plán
Cena
Klíčové vlastnosti
Free
0 Kč / měsíc
Inteligence pro každodenní úkoly
Přístup k GPT-5
Omezené nahrávání souborů
Omezené a pomalejší generování obrázků
Omezená paměť a kontext
Omezený hluboký výzkum
Go
249 Kč / měsíc
(včetně 43,21 Kč DPH)
Rozšířený přístup k GPT-5
Rozšířené limity zpráv a nahrávání souborů
Rychlejší a rozšířené generování obrázků
Delší paměť a kontext
Projekty, úkoly a vlastní GPT modely
Omezený hluboký výzkum
K dispozici pouze v určitých oblastech
Plus
499 Kč / měsíc
(včetně 86,60 Kč DPH)
GPT-5 s pokročilým odůvodňováním
Rozšířené limity zpráv a nahrávání souborů
Rychlejší generování obrázků
Rozšířená paměť a kontext
Rozšířený hluboký výzkum a agent interakce
Projekty, úkoly a vlastní GPT modely
Generování videa Sora
Agent Codex
Business
524,99 Kč / měsíc
(bez DPH)
**Vše z plánu Plus + vyšší limity**
Neomezený přístup k nejlepšímu modelu
Pokročilé zabezpečení (SSO, MFA)
Ochrana soukromí, data se nepoužívají k tréninku
Integrace se SharePointem a další nástroje
Sdílené projekty a vlastní GPT modely
Přepis schůzek a hlasu
Agenti pro programování a hluboký výzkum
Videa, generování obrázků, data a programování v chatu
Pro 2 a více uživatelů, fakturováno ročně
Pro
4 990 Kč / měsíc
(včetně 866,03 Kč DPH)
GPT-5 s odůvodňováním na úrovni Pro
Neomezený počet zpráv a nahrávání souborů
Neomezené a rychlejší generování obrázků
Max. paměť a kontext
Max. hluboký výzkum a agent interakce
Rozšířené projekty, úkoly a vlastní GPT modely
Rozšířené generování videa Sora
Rozšířený agent Codex
Předběžný náhled nových funkcí
Soubory a analýza dat
ChatGPT Go nabídne oproti bezplatné verzi také vyšší počet nahraných souborů a dále i pokročilejší analýzu dat. Za zmínku pak stojí také podpora vlastních GTP modelů, úkolů a projektů. Za 249 korun se jedná o zajímavou nabídku, kterou, pokud vám základní verze ChatGPT již nevyhovujte, určitě vyzkoušejte.