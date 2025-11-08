Třetí nejvýdělečnější film roku 2025 je nově na YouTube i s českým dabingem

Po úspěchu v kinech a na HBO Max přichází Minecraft film i na YouTube. Nabízí 4K obraz a český dabing.
Minecraft film si teď pustíte i na YouTube
Snímek Minecraft film je adaptací stejnojmenné populární hry, jenž se dostal do kin 3. dubna letošního roku. Zde zaznamenal obří úspěch, přičemž aktuálně je s výdělkem 958 milionů dolarů (cca 20,1 miliardy korun) třetím nejvýdělečnějším filmem letoška.
O několik měsíců později film zamířil na stream a konkrétně platformu HBO Max. Zde je snímek nabízen i s českým dabingem a platformu si může zaplatit prakticky kdokoliv. Základní tarif stojí 259 korun měsíčně, zatímco Premium vyjde na 349 korun měsíčně.
Momentálně se ale vyskytla i další možnost, jak se na film podívat. Konkrétně si Minecraft film můžete vypůjčit nebo dokonce koupit skrze video platformu YouTube.
Minecraft film na streamu
Platforma YouTube již dlouhá léta funguje také jako filmotéka, kdy si uživatel může film zakoupit nebo vypůjčit. Momentálně YouTube přidal do nabídky právě Minecraft film. Snímek je dostupný ve 4K kvalitě a nechybí ani český dabing.
Zapůjčení filmu na YouTube stojí 96 korun a ve své knihovně jej bude mít uživatel po dobu 30 dní. Jakmile ale film rozkoukáte, máte 48 hodin na to, abyste jej zhlédnuli celý. Trvalé zakoupení vyjde na 410 korun.
Minecraft film si s dabingem můžete pustit i skrze Google TV. Zde ale pronájem stojí 129 korun, zatímco koupě 420 korun. U konkurenční Apple TV si film lze koupit za 329 korun a pronájem stojí 79 korun. Jen pozor, u Apple TV není film v češtině a spolehnout se musíte jen na titulky.
Svět fantazie a kostiček
Snímek Minecraft film sleduje bandu čtyř přátel, kteří se potýkají s každodenními problémy života. Z ničeho nic se ale skrze portál dostanou do takzvaného Nadsvěta. Krychloidní a zázračná říše, která žije z ryzí představivosti a nabízí neopakovatelné dobrodružství.
Parta se však chce dostat domů, což nebude vůbec snadné. Nejenže musí pochopit zákony nového světa, musí ho dokonce ochránit. A to před zombíky, ale hlavně před stvůrami z podsvětí. Pomocnou ruku jim ale naštěstí podá expert na craftování – Steve.