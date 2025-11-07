Alza má chytrou zásuvku jen za pár korun. Pospěšte si, než ji Češi vykoupí

Za cenu obyčejné prodlužky teď pořídíte chytrou zásuvku SONOFF iPlug. Umí měřit spotřebu a ovládat spotřebiče na dálku.
Základ chytré domácnosti
Chytrou zásuvku, která šetří čas i elektřinu, běžně nenajdete za cenu nižší, než kolik stojí běžný prodlužovák. Teď je to ale jinak. Do své Black Friday akce zařadila Alza zásuvku SONOFF iPlug Wi-Fi Smart Plug (S60 Series). Zařízení, které promění i běžný spotřebič v chytré zařízení, se tak stává dostupným vstupem do světa automatizace.
Zásuvka od značky SONOFF se hodí téměř všude. Zvládne až 16 A a 4000 W, takže jí využijete nejen na ovládání lampičky nebo nabíječky mobilu, ale i na náročnější spotřebiče od rychlovarné konvice až po topení. Použití je přitom jednoduché. Stačí připojit k Wi-Fi síti a spárovat s aplikací eWeLink. Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa umožňuje ovládat připojené zařízení i hlasem.
Praktická funkce časovače umožňuje například automaticky vypnout zásuvku po 30 minutách nebo ji nechat zapínat v přesných intervalech. Kromě časových plánů podporuje i vytváření chytrých plánů. Můžete si tak nechat zapnout kávovar přesně v době, kdy vstáváte, nebo vypnout ohřev vody, jakmile skončí doba večerní hygieny.
Malý krok k velké úspoře energie
V porovnání s konkurencí SONOFF iPlug neboduje pouze stabilitou připojení, jednoduchým nastavením a množstvím funkcí. Podobně jako řada dalších chytrých zásuvek na trhu, pomáhá sledovat a optimalizovat spotřebu elektřiny.
Kromě zobrazení aktuální spotřeby energie v reálném čase nabízí mobilní aplikace i přehledné statistiky na denní, měsíční i roční bázi. Průběžné sledování spotřeby může pomoci odhalit a eliminovat z domácnosti největší žrouty elektřiny nebo změnit uživatelské návyky a tím i snížit účet za elektřinu.
Dalším bonusem je integrovaná ochrana proti přetížení i zkratu. To ze zásuvky dělá bezpečné řešení nejen pro běžné spotřebiče, ale i pro citlivější elektroniku. Výrobce navíc přidal dětskou pojistku, která zvyšuje bezpečnost v domácnostech s malými dětmi.
Cena a dostupnost
Chytrou zásuvku SONOFF iPlug Wi-Fi Smart Plug (S60 Series) nabízí Alza aktuálně v rámci akce Black Friday za pouhých 279 Kč, což představuje úsporu 20 %. O kvalitách výrobku přitom svědčí i hodnocení 4,9/5 a reklamovanost pouhých 0,46 %.