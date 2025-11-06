Logo Mobilizujeme.cz

Herní mašina s vodním chlazením: Jeden z nejúchvatnějších mobilů letoška?

Tomáš Rajnoch
ZTE Nuba RedMagic 11 Pro+ | Zdroj: RedMagic
ZTE Nuba RedMagic 11 Pro+ | Zdroj: RedMagic

ZTE Nubia RedMagic 11 Pro+ je herní monstrum se Snapdragonem 8 Gen 5, 24 GB RAM a chlazením s tekutou kapalinou.

ZTE Nubia RedMagic 11 Pro+ je herní bestie

Herní smartphony jsou oproti běžným telefonům poněkud odlišné a jde o zařízení, jež jsou určena pro specifikou část trhu. Ta od telefonu očekává co největší výkon, skvělý displej a především dobře vyřešené chlazení.

Novinka ZTE Nubia RedMagic 11 Pro+ všechny tyto aspekty zvládá na jedničku. Pod kapotou se totiž ukrývá 3nm procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 s taktem procesoru až 4,6 GHz a grafickým akcelerátorem Adreno 840.

Ke spolupráci čip využívá až 24 GB RAM a připraveny jsou různé režimy, jež výkon dokáží softwarově vyladit na absolutní maximum. Herní pecky se odehrávají na krásném 6,85″ AMOLED displeji s rozlišením 1216 x 2688 px a frekvence je skvělých 144 Hz.

Tuhle mašinu nezahřejete

Výkonu má tedy ZTE Nubia RedMagic 11 Pro+ na rozdávání a v tomto ohledu telefonu nedělá problém absolutně nic. Výkonné vnitřnosti ale není vůbec snadné ochladit natolik, aby i při náročném používání nebyl telefon přehřátý. Konstruktéři to v tomto případě ale zvládli na jedničku.

Hlavní roli v ochlazování telefonu hraje propracovaný chladící systém využívající speciální nemrznoucí kapalinu, kterou díky průhledným zad telefonu dokonce můžete vidět proudit.

V zařízení je dokonce i vestavěný tichý ventilátor, tekutý kov na procesoru, vcelku velká odpařovací komora a o pasivní chlazení se stará hliníkový rám. Odvod tepla je tak zajištěn hned několika cestami.

I další výbava je famózní

Telefon nicméně nezaostává ani v dalších aspektech výbavy. Například na zádech jsou přítomny dva 50Mpx fotoaparáty, jež z těla nevystupují a jsou krásně zapuštěny do zad zařízení. Z výbavy nechybí ani stereo reproduktory nebo ultrazvuková čtečka otisků prstů. Energii zařízení dodává velká 7 500mAh baterie s podporou 120W drátového a 80W bezdrátového nabíjení.

Co se týče dostupnosti, ZTE Nubia RedMagic Pro 11+ se prodává jen v Číně a informace o globální dostupnosti nebyly zveřejněny. Základní variantu s 12 GB RAM a 256 GB ROM výrobce oceňuje na 5 699 jüanů (cca 16 900 korun). Maximální výbava čítající 24 GB RAM a 1TB úložiště stojí 7 499 jüanů (zhruba 22 300 korun).

Zdroj: RedMagic, Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

