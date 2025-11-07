Logo Mobilizujeme.cz

Tenký mobil s dlouhou výdrží? Huawei Mate 70 Air na to jde lépe než Apple

Ondřej Koníček
Huawei Mate 70 Air | Zdroj: Huawei
Huawei Mate 70 Air | Zdroj: Huawei

Huawei ukazuje, že i tenký telefon může mít obří výdrž. Mate 70 Air láká na 7palcový OLED displej, velkou baterii i kvalitní fotoaparát.

Huawei Mate 70 Air neobětuje zásadní věc

Huawei vstoupil do segmentu tenkých telefonů a představil svůj vlastní model Air. Jeho novinka se jmenuje Mate 70 Air a není sice tak tenká, jako iPhone Air nebo Samsung Galaxy S25 Edge, ale toto místo navíc bylo využito pro lepší hardwarovou výbavu.

Nejdříve ona tloušťka – šasi tohoto telefonu má v pase 6,6 mm, takže se jako jediný v rámci tohoto nového subsegmentu nedostal pod 6 mm. Nejtenčí je iPhone Air, který má šasi tlusté jen 5,6 mm, následuje Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm) a nová Motorola Edge 70 (5,99 mm).

Mate 70 Air není s hmotností 208 gramů ani nějak zázračně lehký, nicméně ne tak „naleštěná“ čísla znamenají lepší výbavu v podobě prvků, které u konkurence schází. Huawei zapracoval hlavně na oblasti fotoaparátu a baterie, kde tato novinka vyniká.

Design je vyvedený v docela elegantním duchu a dominuje mu kruhový fotomodul na zádech, který ukrývá trojici objektivů. Opomenuta nebyla ani zvýšená odolnost a konstrukce se může pochlubit krytím IP68/IP69, tedy nejvyšší odolností vůči prachu i vodě.

Huawei Mate 70 Air | Zdroj: Huawei
Huawei Mate 70 Air | Zdroj: Huawei

Hardwarová výbava je rozhodně na úrovni

Čelní stranu této novinky zabírá obrovský displej s úhlopříčkou rovných 7 palců. Jedná se o OLED panel s FullHD+ rozlišením (2760 × 1320 pixelů), obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem až 4000 nitů. Za zmínku určitě stojí také pulzně-šířková modulace o hodnotě 2160 Hz.

Pohon telefonu obstarává tovární procesor Kirin, a to konkrétněji Kirin 9020A u verze s pamětí 12 GB RAM a Kirin 9020B pohání variantu s pamětí 16 GB RAM. Hodně dobře vypadá fotoaparát a Mate 70 Air je jediným tenkým telefonem na trhu, který se může pochlubit teleobjektivem.

Ten má rozlišení 12 Mpx, disponuje systémem PDAF, optickou stabilizací a umožňuje 3× optický zoom. Společnost mu dělá hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx (PDAF + OIS) a ultra-širokoúhlý fotoaparát, jehož rozlišení čítá 8 Mpx. Systém doplňuje laserové ostření.

Větší tloušťka než u konkurence přinesla ovoce i co se baterie týče. Mate 70 Air dostal do vínku obří akumulátor s kapacitou 6500 mAh, na což konkurence absolutně nestačí. Ta nabízí baterie s kapacitou 3149 mAh (iPhone Air), 3900 mAh (S25 Edge) a 4800 mAh (Edge 70).

Cena a dostupnost

Huawei Mate 70 Air aktuálně vstupuje do prodeje v Číně, a to ve třech barvách – šedé, bílé a stříbrné. Cenově tento tenký a solidně vybavený telefon startuje na částce 4 199 jüanů (15 000 korun) a prozatím není bohužel jasné, zda se dostane i na globální trhy.

Zdroj: Huawei

