iPhone 18 Pro má mít jednu designovou libůstku. Důvod pro upgrade?

Apple údajně chystá průhledná záda i novou variabilní clonu fotoaparátu u nadcházejícího topmodelu iPhone 18 Pro.
Co už víme o iPhone 18 Pro?
Aktuální řada iPhone 17 je sice pořád ještě relativně čerstvá, ale kola spekulací a úniků týkajících se nadcházející řady se již točí naplno. Nejnovější informace se týkají modelu iPhone 18 Pro, tedy i verze Pro Max a naznačují, že bychom se mohli dočkat vcelku zajímavého prvku.
Zajímavého tedy hlavně z pohledu Applu. Ve světě Androidu jsme se ho již dočkali rovnou několikrát. O čem je řeč? O částečně průhledném krytí zadní strany telefonu. Jedná se o prvek, na kterém si svou pověst postavila hlavně značka Nothing, ale známe ho i z jiných telefonů.
Průhledná záda nabídlo v minulosti například Xiaomi, a to v rámci hned několika modelů a v době své největší slávy také HTC. Zcela běžný prvek u mobilů to samozřejmě není, ale ani nic nového a uvidíme, zde se tyto zvěsti potvrdí a Apple se vydá touto zajímavou cestou.
Změn se dočká také displej a fotoaparát
Dle aktuálních informací zůstane aktuální vzhled fotoaparátu, jehož modul je roztažen přes celou šíři zad, zachován a ona průhledná část by měla být oblast pod ním. Kromě změn v designu se velké změny čekají také u hardwaru fotoaparátu, ale opět to nebude nic, co už bychom jinde neviděli.
Fotoaparát by měl dostat variabilní clonu, která umožní manuálně korigovat množství světla dopadajícího na senzor. To se bude hodit jak pro fotografování v horších světelných podmínkách, tak při pořizování portrétních snímků. Variabilní clona umožní lepší kontrolu rozostření.
Poslední novinka je nejzajímavější a týká se výřezu v displeji. Ten aktuální je až moc velký a rušivý, no iPhone 18 Pro a Pro Max by měly dostat ne podlouhlý výřez, ale výrazně menší průstřel. Uvidíme, zda se Apple někdy dopracuje k displeji bez jakéhokoliv narušení, jak se často spekuluje.
Apple se vrací ke kořenům
Jak bylo zmíněno, v rámci telefonů jsme průhledná záda již viděli. Pravdou ale je, že transparentní design použil Apple ještě před všemi zmíněnými mobilními výrobci. Tento prvek totiž nabízela už kultovní řada počítačů iMac v devadesátých letech, takže to nebude novinka ani u Applu.