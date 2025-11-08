Logo Mobilizujeme.cz

Pixel 10 jen za 9 096 Kč? Tímhle způsobem bude váš za polovinu ceny

PR článek
Google Pixel 10 & Pixel 10 Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost
Pixel 10 je nyní levnější než kdy dřív. Pořiďte si ho v Mobil Pohotovosti už od 379 Kč měsíčně v rámci služby Cashtec Upgrade.

Google Pixel 10 je bezesporu jedním z nejlepších Android telefonů tohoto roku. Má nejenom prvotřídní fotosoustavu a špičkový výkon, ale nově také magnetické nabíjení a řadu skvělých AI funkcí. Nyní je Pixel 10 o několik tisíc levnější, ale hlavně si ho můžete rekordně levně pronajmout jen za 379 Kč měsíčně. Takhle výhodný ještě nikdy nebyl.

Mobil Pohotovosti se letos stala novým autorizovaným prodejcem Googlu v Česku a nové Pixel tak zařadila do Cashtec Upgrade – služby, v rámci které si pronajmete nový telefon za vůbec nejnižší cenu na trhu a po 2 letech jednoduše upgradujete na nový model.

Lepší cena tu ještě nebyla

Pixel 10 je ve slevě za 18 990 Kč (běžně 22 990 Kč). To je super cena. Pokud si ale telefon pronajmete jen za 379 Kč měsíčně, vyjde vás za dva roky pronájmu na pouhých 9 096 Kč, tedy na necelou polovinu aktuální ceny.

Google Pixel 10 Pro | Zdroj: Google
Po celou dobu pronájmu je telefon krytý zárukou, v ceně jsou záruční opravy a v případě reklamace vám dokonce Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní telefon zdarma. Po dvou letech smartphone jednoduše vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a přejdete na nový model. Nemusíte se tak starat ani o prodej a hledání kupce.

Skvěle vychází i vybavenější Pixel 10 Pro. Ten si můžete pronajmout jen za 469 Kč měsíčně, takže za dva roky vychází jen na 11 256 Kč, tedy opět na necelou polovinu – aktuální akční cena je 23 990 Kč (běžně 27 990 Kč). A nakonec i nejvyšší z řady Pixel 10 Pro XL vychází v rámci pronájmu stejně výhodně jako jeho menší sourozenci.

Měsíční ceny pronájmu:

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

