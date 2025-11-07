Logo Mobilizujeme.cz

GTA 6 se odkládá. Nejočekávanější hra současnosti vyjde o půl roku později

Ondřej Koníček
GTA 6 | Zdroj: Rockstar Games

GTA 6 vyjde později, než se čekalo. Rockstar oznámil nový termín vydání hry – 19. listopadu 2026.

GTA 6 nevyjde podle plánu

Grand Theft Auto 6 je bez pochyb nejočekávanější hra poslední dekády, a možná i všech dob. Další pokračování legendární série městských akcí je pod drobnohledem jako žádná jiná hra a v poslední době se nad ním vznášel nepříjemný opar, který naznačoval možný posun vydání.

To se bohužel nyní potvrzuje a na svém oficiálním webu o tom informovalo přímo studio Rockstar. GTA 6 je tedy odloženo, a z původního vydání v květnu 2026 se stává 19. listopad 2026, takže vydání se posunuje o půl roku dopředu.

Tato očekávaná hra byla ohlášena v prosinci 2023 a začalo se spekulovat o tom, že vyjde na podzim 2025. V květnu tohoto roku ale studio Rockstar konečně zveřejnilo datum oficiálního vydání, které bylo původně stanoveno na 26. května 2026.

GTA 6 | Zdroj: Rockstar Games

Odklad visel ve vzduchu

O možném odkladu vydání se mluvilo několikrát, a to nejen z důvodu, že odklady k hrám od Rockstaru tak nějak patří. Toto studio vlastně nikdy nevydalo žádnou svou hru podle původně stanoveného data vydání a jeden či více odkladů potkal všechny jeho tituly.

Rockstar Studio muselo v nedávné době řešit nepříjemnosti, které s odkladem pravděpodobně souvisely, ale oficiálně to nikde zmíněno nebylo. Z důvodu porušení interních pravidel totiž bylo nedávno propuštěno několik vývojářů, kteří se na GTA 6 přímo podíleli.

Údajně také měli způsobit několik úniků informací týkajících se této hry, ačkoliv veřejně to studio nikdy nepřiznalo. Ať už je to jakkoliv, nové GTA se v květnu 2026 nekoná a fanoušci si na něj tedy budou muset počkat o dalších 6 měsíců déle. Snad se bude jednat o poslední odklad.

Odklad může mít i pozitivní dopad

Odložení vydání o půl roku je sice nemilá zpráva, ale tato skutečnost může mít (a bude mít) pozitivní dopad. Vývojáři budou mít více času na doladění detailů, kterými jsou, jak je známo, opravdu posedlí a dá se předpokládat, že díky času navíc dostaneme o něco lepší hru.

Zdroj: Rockstar Games

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

