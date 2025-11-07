Megafilm od Marvelu v kinech vydělal 11 miliard, teď si jej Češi mohou užít doma

Na Disney+ dorazil kinohit Fantastická 4: První kroky. Akční sci-fi s Pedrem Pascalem si pustíte s českým dabingem.
Na Disney+ zamířila nová marvelovka
Streamovací platformy se neustále snaží do své knihovny získávat nové hity, které přilákají nové diváky. Aktuálně se Disney+ podařilo do nabídky zařadit akční sci-fi snímek, který zažil premiéru v kinech 24. července letošního roku.
Řeč je o filmu Fantastická 4: První kroky, jenž je na Disney+ ke zhlédnutí od 5. listopadu a připraven je i český dabing. Pokud si ale Disney+ neplatíte, existuje i jiná možnost, jak se na film od studia Marvel podívat.
Film si totiž můžete koupit skrze platformu Apple TV, kde stojí 299 korun. To ale rozhodně není málo a například nejlevnější tarif u Disney+ vyjde na 219 korun měsíčně. Samotný snímek je dlouhý 115 minut a skvěle se hodí na víkendovou podívanou klidně s celou vaší rodinou.
Restart oblíbených hrdinů v barvitém světě
Značka Fantastická 4 je v komiksovém světě známá a stabilní. Vzniklo už několik verzí filmu, přičemž nový přírůstek Fantastická 4: První kroky patří do současného filmového vesmíru MCU.
Konkrétně se v tomto snímku podíváme do futuristického světa, jenž je inspirován 60. lety minulého století. V tomto světě jsou hrdinové Reed Richards jako Mister Fantastic, Sue Storm alias Invisible Woman, Johny Storm aka Human Torch a Ben Grimm jako The Thing naprostými celebritami.
Hrdinové se setkali již se všemožnými padouchy a všechny porazili. To, co přichází nyní, je ale naprosto něco odlišného. Na Zemi se totiž objeví Silver Surfer, jež zvěstuje příchod Galactuse a tím i zánik planety. Hrdinové tomu chtějí pochopitelně zabránit a vydají se za Galactusem vyjednat příměří.
To však nevyjde, jelikož Sue odmítne Galactusovi darovat své ještě nenarozené dítě. Hlavní záporná postava se tudíž vydává na Zemi a Fantastická 4 musí vymyslet plán, jak této zkáze zabránit.
Skvělá chemie mezi herci
Snímek Fantastická 4: První kroky je mezi fanoušky ceněn především za styl, jakým se Marvel v tomto případě vydal. Taktéž příběh velmi kladně hodnocení a bez povšimnutí diváci neponechali ani chemii mezi hlavními postavy. Ostatně na nich Marvel vůbec nešetřil a do hlavních rolí obsadil skutečně velké herce.
V rolích tak můžeme vidět například Pedro Pascala, jenž se v poslední době objevil například v seriálu The Last of Us nebo filmu Gladiátor II. Dále nechybí Vanessa Kirby (Koruna), Ebon Moss-Bachrarch (Nic ve zlým) nebo Joseph Quinn (Stranger Things).
Skvělá budoucnost i díky úspěchu v kinech
Studio Marvel film stanovilo jako stěžejní součást šesté fáze MCU a hrdinové Fantastické 4 se tudíž objeví i v nadcházejících filmech Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars. Tato parta ve snímcích sehraje klíčovou roli.
Filmu výrazně pomohl i fakt, že se mu podařilo uspět v kinech po celém světě. Rozpočet 200 milionů dolarů (cca 4,2 miliardy korun) byl opravdu velký, avšak výdělky nakonec činily zhruba 520 milionů dolarů (cca 11 miliard korun).
Víkendovka na streamu je pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.