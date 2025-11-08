Logo Mobilizujeme.cz

Jaké funkce potřebujete? Porovnali jsme 3 robotické vysavače od Roborock

Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb

Tisíc lidí, tisíc chutí. Srovnali jsme 3 populární modely Roborock a poradíme vám, který z nich je pro vás ideální.

Roborock potěší každého

Robotické vysavače už dávno nejsou hračkou pro geeky. Dnes dokážou vysávat, vytírat, rozpoznat překážky a samy se vyčistit. Vývoj jde rychle dopředu a Roborock patří k těm, kteří udávají tempo. Abychom vám pomohli vybrat robotický vysavač, srovnali jsme modely Saros 10R, Qrevo Curv 5A1 a Qrevo S.

Když chcete to nejlepší s maximální automatizací

  • Model: Roborock Saros 10R
  • Aktuální cena: 25 990 Kč

Roborock Saros 10R zaujme extrémně nízkým profilem 7,98 cm, díky čemuž se dostane i pod gauče a postele, kam se jiné vysavače neprotáhnou. Jde tedy o skvělou volbu do bytů s nízkým nábytkem a úzkými prostory, kde každý centimetr rozhoduje.

Pokročilá navigace StarSight 2.0 využívá AI k rozpoznání předmětů a překážek. Robot bezpečně pozná kabely, ponožky i hračky, takže se nemusíte bát, že by něco nasál nebo posunul. To ocení hlavně rodiny s dětmi.

Nová dokovací stanice 4.0 přidává funkce, které dříve nabízely jen nejdražší modely. Umí mopy mýt horkou vodou (80° Celsia) a dokonce je automaticky sejmout před kobercem. Ušetří vám čas i starosti s nastavením zón.

Suma sumárum jde o model pro lidi, kteří chtějí maximální pohodlí a minimum starostí. Pokud často odjíždíte na služební cesty nebo chcete mít byt uklizený i v době, kdy nejste doma, Saros 10R je jako dělaný pro vás.

Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb

Svalovec do náročných domácností

  • Model: Roborock Qrevo Curv 5A1
  • Aktuální cena: 15 499 Kč

Roborock Qrevo Curv 5A1 je doslova svalovec mezi roboty. Jeho sací výkon 18 500 Pa zvládne i hluboké nečistoty v kobercích a srst zvířat, kterou jiné vysavače zanechají. Je tak ideálním pomocníkem v domácnosti pro majitele psů a koček.

Roborock na to ale nejde jen přes sílu. Speciální DuoDivide kartáč s FlexiArm bočním kartáčem omezuje namotávání vlasů a chlupů. Zatímco jiné modely musíte čistit každých pár dnů, Curv 5A1 vydrží v provozu celý týden bez údržby.

Potěší i pokročilá navigace se strukturovaným světlem, která dokáže rozpoznat drobné předměty i v šeru. Vyhne se pantoflím, hračkám i pelíšku na zemi. Úklid probíhá plynule a bez nepotřebných nárazů do nábytku. Prostě zvládne vše na jedničku.

Když k tomu připočteme automatickou stanici, která robotovi vysype prach a umyje mopy, jde o jasnou volbu pro větší domácnosti, aktivní rodiny nebo majitele domácích mazlíčků. Tento model prostě zvládne každodenní chaos – a to bez potřeby, abyste mu stáli za zády.

Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb

Spolehlivý střed pro většinu uživatelů

  • Model: Roborock Qrevo S
  • Aktuální cena: 11 999 Kč

Ne každý potřebuje nejvyšší výkon nebo AI kameru sledující prostor. Roborock Qrevo S cílí na ty, kdo chtějí spolehlivého robota se skvělým poměrem cena/výkon, ale zároveň si potrpí na kvalitu a technologickou vyspělost.

Používá LiDAR navigaci, která je maximálně přesná a nevyužívá žádné kamery – takže jde o ideální řešení pro toho, kdo dává přednost soukromí. Robot si vytvoří detailní mapu vašeho bytu, kterou můžete upravovat podle potřeby – například přidat zakázané zóny nebo naplánovat úklid konkrétní místnosti.

Jeho stanice zvládne automatické mytí mopů i vysypání prachu, takže ani zde nepřijdete o komfort. Qrevo S je také schopen uložit až čtyři různé mapy, což ocení majitelé vícepodlažních domů nebo ti, kteří robota chtějí přenášet mezi bytem a chalupou.

V praxi potěší i tichý chod a velmi slušný výkon (cca 7 000–8 000 Pa), který si poradí s běžnými nečistotami, prachem a vlasy. Pokud hledáte vysavač, který spolehlivě uklízí bez zbytečných kompromisů, Qrevo S bude ideální volbou – zvlášť, pokud vás děsí složitost dražších modelů a nepotřebujete kamerové funkce.

Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb

Češi dělají chybu, že vybírají jen podle ceny

Každý z těchto tří robotů má svou jasně vymezenou cílovku: Saros 10R je pro ty, kteří chtějí maximum chytré automatizace a nízký profil, Curv 5A1 pro náročné uživatele se zvířaty a vyššími nároky na výkon, a Qrevo S jako spolehlivý univerzál pro běžné domácnosti.

V době, kdy si robotický vysavač může pořídit každý, když nejlevnější kousky začínají už na pár tisících, je klíčové vybrat si značku a model podle toho, co potřebujete a jakou kvalitu očekáváte – ne jen podle ceny. U Roborocku jsme se sami přesvědčili, že dokáže nabídnout to nejlepší v různých kategoriích.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

Komentáře

Nejnovější články

Pixel 10 jen za 9 096 Kč? Tímhle způsobem bude váš za polovinu ceny
PR článek

Pixel 10 jen za 9 096 Kč? Tímhle způsobem bude váš za polovinu ceny

iPhone 18 Pro má mít jednu designovou libůstku. Důvod pro upgrade?
Ondřej Koníček

iPhone 18 Pro má mít jednu designovou libůstku. Důvod pro upgrade?

FIXED rozjel extra slevy v Black Friday. Oblíbené lokátory koupíte jen za 299 Kč
PR článek

FIXED rozjel extra slevy v Black Friday. Oblíbené lokátory koupíte jen za 299 Kč

Alza má chytrou zásuvku jen za pár korun. Pospěšte si, než ji Češi vykoupí
Pavel Škopek

Alza má chytrou zásuvku jen za pár korun. Pospěšte si, než ji Češi vykoupí

Tenký mobil s dlouhou výdrží? Huawei Mate 70 Air na to jde lépe než Apple
Ondřej Koníček

Tenký mobil s dlouhou výdrží? Huawei Mate 70 Air na to jde lépe než Apple

GTA 6 se odkládá. Nejočekávanější hra současnosti vyjde o půl roku později
Ondřej Koníček

GTA 6 se odkládá. Nejočekávanější hra současnosti vyjde o půl roku později

Megafilm od Marvelu v kinech vydělal 11 miliard, teď si jej Češi mohou užít doma
Tomáš Rajnoch

Megafilm od Marvelu v kinech vydělal 11 miliard, teď si jej Češi mohou užít doma

Alza zlevnila špičkovou 4K televizi od LG o 25 %: Má QNED technologii a webOS
Tomáš Rajnoch

Alza zlevnila špičkovou 4K televizi od LG o 25 %: Má QNED technologii a webOS

Herní mašina s vodním chlazením: Jeden z nejúchvatnějších mobilů letoška?
Tomáš Rajnoch

Herní mašina s vodním chlazením: Jeden z nejúchvatnějších mobilů letoška?