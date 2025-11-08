Jaké funkce potřebujete? Porovnali jsme 3 robotické vysavače od Roborock

Tisíc lidí, tisíc chutí. Srovnali jsme 3 populární modely Roborock a poradíme vám, který z nich je pro vás ideální.
Roborock potěší každého
Robotické vysavače už dávno nejsou hračkou pro geeky. Dnes dokážou vysávat, vytírat, rozpoznat překážky a samy se vyčistit. Vývoj jde rychle dopředu a Roborock patří k těm, kteří udávají tempo. Abychom vám pomohli vybrat robotický vysavač, srovnali jsme modely Saros 10R, Qrevo Curv 5A1 a Qrevo S.
Když chcete to nejlepší s maximální automatizací
Model: Roborock Saros 10R
Aktuální cena: 25 990 Kč
Roborock Saros 10R zaujme extrémně nízkým profilem 7,98 cm, díky čemuž se dostane i pod gauče a postele, kam se jiné vysavače neprotáhnou. Jde tedy o skvělou volbu do bytů s nízkým nábytkem a úzkými prostory, kde každý centimetr rozhoduje.
Pokročilá navigace StarSight 2.0 využívá AI k rozpoznání předmětů a překážek. Robot bezpečně pozná kabely, ponožky i hračky, takže se nemusíte bát, že by něco nasál nebo posunul. To ocení hlavně rodiny s dětmi.
Nová dokovací stanice 4.0 přidává funkce, které dříve nabízely jen nejdražší modely. Umí mopy mýt horkou vodou (80° Celsia) a dokonce je automaticky sejmout před kobercem. Ušetří vám čas i starosti s nastavením zón.
Suma sumárum jde o model pro lidi, kteří chtějí maximální pohodlí a minimum starostí. Pokud často odjíždíte na služební cesty nebo chcete mít byt uklizený i v době, kdy nejste doma, Saros 10R je jako dělaný pro vás.
Roborock Saros 10R | Zdroj: Luboš Srb
Svalovec do náročných domácností
Model: Roborock Qrevo Curv 5A1
Aktuální cena: 15 499 Kč
Roborock Qrevo Curv 5A1 je doslova svalovec mezi roboty. Jeho sací výkon 18 500 Pa zvládne i hluboké nečistoty v kobercích a srst zvířat, kterou jiné vysavače zanechají. Je tak ideálním pomocníkem v domácnosti pro majitele psů a koček.
Roborock na to ale nejde jen přes sílu. Speciální DuoDivide kartáč s FlexiArm bočním kartáčem omezuje namotávání vlasů a chlupů. Zatímco jiné modely musíte čistit každých pár dnů, Curv 5A1 vydrží v provozu celý týden bez údržby.
Potěší i pokročilá navigace se strukturovaným světlem, která dokáže rozpoznat drobné předměty i v šeru. Vyhne se pantoflím, hračkám i pelíšku na zemi. Úklid probíhá plynule a bez nepotřebných nárazů do nábytku. Prostě zvládne vše na jedničku.
Když k tomu připočteme automatickou stanici, která robotovi vysype prach a umyje mopy, jde o jasnou volbu pro větší domácnosti, aktivní rodiny nebo majitele domácích mazlíčků. Tento model prostě zvládne každodenní chaos – a to bez potřeby, abyste mu stáli za zády.
Roborock Qrevo Curv 5A1 | Zdroj: Luboš Srb
Spolehlivý střed pro většinu uživatelů
Model: Roborock Qrevo S
Aktuální cena: 11 999 Kč
Ne každý potřebuje nejvyšší výkon nebo AI kameru sledující prostor. Roborock Qrevo S cílí na ty, kdo chtějí spolehlivého robota se skvělým poměrem cena/výkon, ale zároveň si potrpí na kvalitu a technologickou vyspělost.
Používá LiDAR navigaci, která je maximálně přesná a nevyužívá žádné kamery – takže jde o ideální řešení pro toho, kdo dává přednost soukromí. Robot si vytvoří detailní mapu vašeho bytu, kterou můžete upravovat podle potřeby – například přidat zakázané zóny nebo naplánovat úklid konkrétní místnosti.
Jeho stanice zvládne automatické mytí mopů i vysypání prachu, takže ani zde nepřijdete o komfort. Qrevo S je také schopen uložit až čtyři různé mapy, což ocení majitelé vícepodlažních domů nebo ti, kteří robota chtějí přenášet mezi bytem a chalupou.
V praxi potěší i tichý chod a velmi slušný výkon (cca 7 000–8 000 Pa), který si poradí s běžnými nečistotami, prachem a vlasy. Pokud hledáte vysavač, který spolehlivě uklízí bez zbytečných kompromisů, Qrevo S bude ideální volbou – zvlášť, pokud vás děsí složitost dražších modelů a nepotřebujete kamerové funkce.
Roborock Qrevo S | Zdroj: Luboš Srb
Češi dělají chybu, že vybírají jen podle ceny
Každý z těchto tří robotů má svou jasně vymezenou cílovku: Saros 10R je pro ty, kteří chtějí maximum chytré automatizace a nízký profil, Curv 5A1 pro náročné uživatele se zvířaty a vyššími nároky na výkon, a Qrevo S jako spolehlivý univerzál pro běžné domácnosti.
V době, kdy si robotický vysavač může pořídit každý, když nejlevnější kousky začínají už na pár tisících, je klíčové vybrat si značku a model podle toho, co potřebujete a jakou kvalitu očekáváte – ne jen podle ceny. U Roborocku jsme se sami přesvědčili, že dokáže nabídnout to nejlepší v různých kategoriích.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
