Tip dne pro Samsung – Tento šikovný trik na mobilu zná jen hrstka fanoušků

Existuje spoustu možností, jak ovládat mobil jako profesionál. V dnešním článku vás naučíme jednoduchý trik pro přeuspořádání ikonek a widgetů na ploše.

Systém od Samsungu je praktický

Android platí ze jeden z nejkomplexnějších operačních systémů vůbec a často umí spoustu praktických věcí, o kterých uživatelé někdy ani neví. Už čistý Android bez nadstavby je velmi schopný a plný zajímavých prvků, no právě doplňky od výrobců z něj dělají tak praktický systém.

Jednu z nejlepších nadstaveb nabízí určitě Samsung, a to v podobě svého systému One UI. Na ten jihokorejský výrobce přešel v roce 2018, kdy jím nahradil v té době až příliš těžkopádné a zbytečně nabobtnalé rozhraní TouchWiz.

Aktuálně se mezi telefony Samsung již ve velké míře nachází rozhraní One UI 7, které je postaveno na Androidu 15 a testování One UI 8 s Androidem 16 je v plném proudu. My vám dnes dáme velmi praktický tip na přesunování ikonek napříč plochami.

Samsung Galaxy A56 5G, uživatelské rozhraní | foto: Luboš Srb

Chytré přesouvání ikonek a widgetů

Když chcete přesunout ikonku aplikace napříč hlavními obrazovkami, je to sice intuitivní, ale ne vždy praktické. Na ikonce musíte podržet prst, počkat, až začne „levitovat“. Poté s ní musíte najet na kraj obrazovky a počkat, až systém automaticky přepne na další plochu.

To ale není vždy úplně pohodlné a Samsung má naštěstí i jinou možnost, jak ikony přesouvat. Budete pro ni potřebovat obě ruce, ale o to je intuitivnější. Když podržíte prst na ikoně a ta se začne vznášet, zůstaňte s ní na místě a namísto ní přesuňte prostředí na další druhým prstem.

Jedním prstem budete držet ikonku a prstem druhé ruky pohodlně přesunete rozhraní telefonu na druhou (či třetí, čtvrtou, nebo jakoukoliv jinou) plochu. Jakmile se posunete na vámi kýženou plochu, stačí už jen umístit ikonku na místo dle potřeby a pustit ji. Stejným způsobem je možné přesouvat i widgety.

Jak označit více ikonek zároveň?

Telefony Samsung umožňují také označení a přesunutí více ikon zároveň, což je rovněž velmi praktická věc. Podržte na ikonce ruku, dokud se nad ní nezobrazí nabídka doprovodných akcí. Poté klikněte na volbu Vybrat a můžete označit více ikon zároveň. Ty pak můžete zároveň i přesouvat.

Znali jste tenhle šikovný fígl pro telefony Samsung, nebo jste se právě naučili novou věc?