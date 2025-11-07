Logo Mobilizujeme.cz

Alza zlevnila špičkovou 4K televizi od LG o 25 %: Má QNED technologii a webOS

Tomáš Rajnoch
LG QNED | Zdroj: LG
LG QNED | Zdroj: LG

Velká 65” televize od LG potěší skvělým obrazem, AI procesorem i systémem webOS. Na Alze je nyní o čtvrtinu levnější.

LG televize s parádní obrazovkou

Alza spustila Black Friday slevy a mezi nejzajímavějšími kousky je velká 65” televize LG 65QNED82A6B. Tento model kombinuje moderní design, skvělý obraz a chytré funkce za atraktivní cenu.

Televize se chlubí 65palcovým QNED panelem s 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 60 Hz. Díky technologii HDR10 nabízí živé barvy a skvělý kontrast při sledování filmů či sportovních přenosů.

Nechybí podpora lokálního stmívání a matná úprava displeje, která eliminuje odlesky. LG 65QNED82A6B je tak ideální volbou pro ty, kteří chtějí velkou obrazovku s kvalitním obrazem za výhodnou cenu.

65" LG 65QNED82A6B | Zdroj: LG
65" LG 65QNED82A6B | Zdroj: LG

Chytrá televize s AI funkcemi

Srdcem televizoru od LG je procesor alpha 7 AI Gen8, jenž jak už název napovídá, podporuje funkce umělé inteligence. Ta se v televizi například stará o 4K Super Upscaling zlepšení kvality obrazu, pracuje s jasem a celkově vyhlazuje obraz.

Po stránce softwaru LG nasadilo vlastní systém webOS, který umožňuje do televize instalovat spoustu aplikací. Výrobce navíc zaručuje čtyři velké aktualizace během pěti let.

Společně s televizí je dodáván i speciální ovladač Magic Remote. Ten v sobě nabízí pohybové senzory a lze jej využít například jako ukazovátko. Skrze ovladač lze využít i AI chatbot. Ovladač umí rozpoznat i hlas uživatele a podle daného profilu nastavit televizi.

Pokud jde o konektivitu, tak tělo televizoru obsahuje tři HDMI 2.0 porty, LAN, USB-A, CI+ 1.0 či digitální optický audio vstup a výstup. Zajištěna je i podpora Apple AirPlay 2, Chromecastu a skvěle funguje propojení s telefonem či chytrou domácností Apple HomeKit.

Cena a dostupnost

Chytrý televizor 65” LG 65QNED82A6B aktuálně Alza nabízí s obří 25% slevou. Původní cena 21 490 korun je tedy stlačena na bezkonkurenčních 15 990 Kč. To už je pořádná úspora, která se rozhodně vyplatí.

Zákazníky potěší i doprava zdarma, přičemž Alza si připravila ještě jedno skvělé překvapení. Aktuálně totiž nabízí službu montáže TV na zeď zcela zdarma. Obyčejně přitom služba stojí 1 899 korun.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

