Češi, tohle musíte vyzkoušet. 5 tipů a triků, jak si nastavit obraz u televize

Máte správně nastavenou televizi? V dnešním článku vám dám zaručeně nejlepší tipy, jak vymáčknout ze své TV maximum a mít co nejkvalitnější obraz.

Správné nastavení obrazu televize je klíčové

Ať už máte televizi za pár tisíc nebo desetitisíce korun, u všech z nich je důležité správně nastavit obraz. Plno modelů sice dokáže nastavení upravovat dle zobrazovaného obsahu, ale vždy je lepší si obraz přizpůsobit manuálně podle sebe.

V televizích máte nespočet možností toho, jak z televize vytáhnout maximum, a obvykle je od výroby špatně nakonfigurovaná, proto si mnohdy neužijete film nebo seriál tak, jak tvůrce zamýšlel. V dnešním článku na Mobilizujeme.cz si popíšeme 5 způsobů, jak posunout divácký zážitek na maximum.

Obrazové režimy

Nejjednodušším způsobem, jak vylepšit kvalitu obrazu, je změna obrazového režimu. Ten obvykle najdete v Nastavení v sekci Obraz. Výrobce většinou poskytuje alespoň tři připravené režimy a jedním z nich je režim adaptivní. Stačí, když si každý z nich vyzkoušíte a uvidíte, který je nejlepší. Herní mód se bude hodit hlavně v případě, že televizi používáte jako monitor k PC.

Nastavení obrazových režimů na TV | foto: What Hi-Fi?

Nastavení umělého doostřování

Většina moderních televizí uměle doostřuje obraz, aby všechen obsah vypadal lépe, jenže to může být kontraproduktivní, protože pokud se to přežene, uvidíte více artefaktů a vše bude vypadat uměle. Naštěstí ostrost si můžete upravit v nastavení, buď v sekci Obraz, nebo je potřeba přepnout do upravitelného obrazového režimu, kde si ji můžete změnit.

Od výroby bývá tato hodnota nastavená na 50 %, a jestliže chcete umělé doostřování úplně vypnout, stačí ho nastavit na 0 %. Podobná technologie se využívá na smartphonech, kdy se doostřují fotografie po vyfocení, aby vypadaly lépe.

Konfigurace barevného podání

Barevné podání je další klíčový parametr, který drasticky ovlivňuje kvalitu zobrazeného obrazu. Každý výrobce ho má v základu trochu jiné – Samsung televize mají saturovanější barvy, oproti tomu ty od Sony zase méně výrazné. Barevné podání se odvíjí od nastaveného režimu obrazu a můžete si ho změnit i ručně.

V pokročilém nastavení obrazu obvykle můžete změnit barevnou škálu pomocí změn hodnot RGB (červená, zelená, modrá). Když posílíte zobrazení červené barvy, dosáhnete chladnějšího barevného podání. Naopak jestliže se vám zdá obraz až moc výrazný, můžete přidat pár bodů u modré barvy, čímž dosáhnete méně přepáleného obrazu.

Holčička sledující televizi | foto: Pexels

Jas a kontrast

Pokud sledujete často seriály nebo filmy, které se odehrávají v tmavém prostředí, a máte problém s rozeznáváním scény, můžete zvýšit jas a i tmavá místa budou poté viditelná. Maximální jas spíše nenastavujte, protože může negativně ovlivnit barevné podání a výraznější barvy poté mohou být až moc svítivé.

Kontrast je dosti spjatý s jasem a jeho změnou můžete ovlivnit nejsvětlejší části obrazu. Příliš vysoký kontrast obvykle znevýrazní detaily v prostředí, a v opačném případě nízký kontrast dokáže výrazně utlumit barvy a obraz celkově ztratí hloubku a dynamiku. Jas i kontrast si opět můžete změnit v Nastavení obrazu.

Podsvícení panelu

Podobně jako jas, tak zvýšení podsvícení obrazovky dokáže zlepšit viditelnost. Navýšením podsvícení můžete dosáhnout lépe viditelného obrazu při sledování televize přes den ve světlé místnosti. Podsvícení má přímý dopad na funkci HDR – čím vyšší ho máte, tím jasnější budete mít scény. Nevýhodou vyššího podsvícení je větší spotřeba televize a rychlejší opotřebovávání panelu.