Tady je nový iPhone skladem. Prodeje iPhonů 17 a iPhonu Air právě začaly

iPhone 17 Pro | Zdroj: Apple
Velký den pro Apple je tady. iPhony 17 a iPhone Air zamířily do prodeje. A ačkoli jsou prakticky všechny novinky vyprodané, u Mobil Pohotovosti přeci jen najdete vybrané kousky skladem.

Navíc iPhony 17 pořídíte na mp.cz nejvýhodněji – vůbec poprvé si totiž nový iPhone můžete nejenom koupit, ale také pronajmout, a to už od 659 Kč měsíčně.

Vybrané kusy skladem

Zájem o nové iPhony je letos enormní. Veškeré varianty iPhonu 1717 Pro a 17 Pro Max jsou vyprodané. Pokud ale máte o některou z novinek zájem, je nejlepší možností udělat si předobjednávky. A čím dříve, tím lépe.

V případě iPhonu Air je ale situace výrazně lepší – skladem jsou všechny varianty, byť některé jen po jednotkách kusů. iPhone Air si tak můžete na mp.cz objednat ihned, nebo si ho do 30 minut vyzvednout na pobočce Mobil Pohotovosti, kde je daný kousek skladem.

iPhone Air, barvy | Zdroj: Apple
Nejvýhodněji a za nejnižší cenu

Ať už si vyberete kterýkoli iPhone, u Mobil Pohotovosti ho pořídíte mimořádně výhodně. Pokud ho chcete co nejvýhodněji, stačí po jeho koupi výhodně prodat svůj stávající telefon – iPhone 17 Pro pak může být váš jen za 13 990 Kč, anebo za 600 Kč x 26 měsíců (při přechodu z loňské generace).

Pokud chcete tu nejnižší cenu, můžete si některý z iPhonů 17 pronajmout v rámci služby Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. A vůbec poprvé můžete pronájem využít i jako podnikatel s možností odpočtu DPH.

Ceny pronájmu nových iPhonů:

iPhone Air | Zdroj: Apple
Pronájem je přímo ideální pro ty, kteří rádi pravidelně upgradují na nový iPhone. A také pro ty, kteří chtějí zaplatit za iPhone jen to, co během dvou let ztratí na hodnotě a nechtějí složitě řešit jeho následný prodej. Telefon je po celou dobu pronájmu chráněný zárukou a v případě záruční opravy získáte náhradní zařízení zdarma. Pronájem navíc sjednáte kompletně online a zařízení máte do druhé pracovního dne u sebe.

iPhony 17 (Pro) a iPhone Air si na mp.cz také můžete pořídit na splátky bez jakéhokoli navýšení. V takovém případě vás iPhone 17 Pro vyjde na 1 650 Kč x 20 měsíců.

