Stovky oblíbených mobilů nedosáhnou na Android 16. Máme jejich seznam

Máme seznam smartphonů, které nedostanou aktualizaci na Android 16. Jsou zde i oblíbené modely, do kterých byste ani neřekli, že už jsou takříkajíc za zenitem.

Google si s Androidem 16 pospíšil

Android 15, který vyšel vloni, byl všechno možné, jen ne bezproblémovou aktualizací. Výrobcům často trval přechod na tuto verzi déle, než by bylo záhodno a takový Samsung v tomto směru naprosto pohořel. Situace okolo Androidu 16 by ale měla být mnohem lepší.

Google stabilní verzi již vydal a to znamená, že by měli jednotliví výrobci začít na Android 16 postupně přecházet. První nové telefony běžící na tomto systému již dokonce zamířily na trh a nejsou jimi Pixely 10, jak by se dalo předpokládat, ale skládačky Fold 7 a Flip 7 od Samsungu.

Také Xiaomi již pomalu připravuje aktualizace a vypadá to, že přechod na Android 16 bude výrazně plynulejší, než na Android 15. Ne všechny telefony ale pochopitelně tuto verzi Androidu dostanou a spousta těch starších skončí právě na Androidu 15. Které to budou?

Android 16 dostane nový vzhled Material 3 Expressive | foto: Google

Které telefony nedostanou Android 16?

Mějte na paměti, že většina výrobců ještě nezveřejnila oficiální seznam telefonů, které Android 16 dostanou. Seznam níže vychází z jejich aktualizační politiky a toho, kolik updatů svým jednotlivým telefonům slíbili. Které telefony by tedy neměly dostat aktualizaci s posledním Androidem?

Samsung

Řada Galaxy S

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra a starší přístroje

Řada Galaxy Z

Galaxy Z Fold 3, Flip 3 a starší přístroje

Řada Galaxy A

Galaxy A14, A14 5G a starší přístroje

Řada Galaxy M

Galaxy M33

Galaxy M14, M14 5G a starší přístroje

Řada Galaxy F

Galaxy F14 5G a starší přístroje

Google

Pixel 5, 5a a starší přístroje

Motorola

Řada Edge

Motorola Edge 40, Edge 40 Neo

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2022) a starší přístroje

Řada Razr

Motorola Razr (2022)

Motorola Razr a starší přístroje

Řada Moto G

Moto G Stylus 5G (2024), Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Power 5G (2024), Moto G Power 5G (2023)

Moto G (2024), Moto G (2023)

Moto G84, G82

Moto G73, G72, G71, G71s

Moto G64, G62, G60, G60s

Moto G54, G54 Power, G53, G52

Moto G45, G42

Moto G34, G32

Moto G24, G24 Power, G23

Moto G15, G15 Power, G14, G13

Moto G05, G04, G04s

Moto G Play (2024), G Play (2023)

Řada Moto E

Moto E32, E32s

Moto E22, E22i, E22s

Moto E13, E14, E15 a starší přístroje

Nothing

Nothing Phone (1)

OnePlus

OnePlus 10 Pro, 10T, 10R a starší vlajky

Řada Nord

OnePlus Nord 2, Nord 2T, Nord 2 Lite a starší telefony Nord

OnePlus Nord CE 3, Nord CE 3 Lite a starší telefony Nord CE

OnePlus Nord N30, Nord N30 SE

OnePlus Nord N20, Nord N20 SE

OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N300

OnePlus Nord N200

OnePlus Nord N100

Xiaomi

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Lite

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra

Xiaomi 12X a další starší vlajky

Redmi

Řada Note

Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R, Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12S a starší telefony Redmi Note

Řada Redmi K

Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming a starší přístroje

Další Redmi telefony

Redmi 12 (LTE/5G)

Redmi 12C

Redmi A2, A2+

Poco

Řada Poco F

Poco F5, F5 Pro a starší přístroje

Řada Poco X

Poco X5, X5 Pro a starší přístroje

Řada Poco M

Poco M5, M5s a starší přístroje

Řada Poco C

Poco C65

Poco C55

Poco C51 a starší přístroj

Oppo

Řady Find N a Find X

Oppo Find N

Oppo Find X5, X5 Pro, X5 Lite

Řada Reno

Oppo Reno 10, Reno 10 Pro, Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9, Reno 9 Pro, Reno 9 Pro+ a starší přístroje

Řada F

Oppo F23

Oppo F21 Pro, F21 Pro 5G a starší přístroje

Řada K

Oppo K11, K11x

Oppo K10, K10 Pro, K10x a starší přístroje

Řada A

Oppo A3, A3 Pro, A3x

Oppo A2, A2 Pro, A2x a starší přístroje

Vivo

Řada X

Vivo X80, X80 Pro, X80 Lite a starší přístroje

Řada V

Vivo V30 Lite 5G

Vivo V29, V29e, V29 Pro, V29 Lite a starší přístroje

Řada T

Vivo T2, T2 Pro, T2x a starší přístroje

Řada Y

Vivo Y200

Vivo Y100 5G, Y100i, Y100t a starší přístroje

Realme

Řada GT

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master

Realme GT 5G

Realme GT Master

Číselná řada

Realme 11, 11 Pro, 11 Pro+, 11x a starší přístroje

Realme Narzo

Realme Narzo 60, Narzo 60 Pro, Narzo 60x

Realme Narzo N55

Realme Narzo N53

Řada C

Realme C67 5G

Realme C55

Realme C53 a starší přístroje

Naděje umírá poslední

Pokud tedy máte jeden z výše zmíněných telefonů, je poměrně pravděpodobné, že můžete na Android 16 zapomenout. Samozřejmě to ale není stoprocentní a jak se říká, naděje umírá poslední. Tak jako tak se jedná o první náznak toho, že je možná čas na výměnu telefonu.

