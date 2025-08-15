Skončí Intel v rukou americké vlády? Trump říká, že chce firmu odkoupit

Donald Trump oznámil, že vláda USA zvažuje koupi podílu v Intelu. Má jít o podporu výstavby nové továrny na čipy v Ohiu.
Koupí vláda USA podíl v Intelu?
Pokud držíte akcie amerického technologického giganta Intel, včera jste určitě měli z jejich vývoje velkou radost. Hodnota akcií jednoho z největších hráčů na polovodičovém trhu totiž výrazně vzrostla, a to díky prohlášení Donalda Trumpa o možné koupi podílu ve firmě.
Administrativa aktuálního amerického prezidenta prohlásila, že jedná o koupi prozatím nespecifikovaného podílu v Intelu, a to kvůli podpoře jeho továrny v Ohiu. Ta se měla stát výkladní skříní Intelu, nicméně kvůli několika neúspěchům byla odsunuta.
Otevření gigantického čipového areálu Ohio One bylo aktuálně posunuto na rok 2030, kdy by měl být zahájen provoz prvního modulu. Druhý modul by se pak měl dostat do provozu v roce 2032, nicméně je možné, že se tyto údaje ještě změní.
Během jednoho dne narostly akcie Intelu o 7,38 % a jejich aktuální vývoj je takový, že i nadále rostou. Dohoda mezi polovodičovým gigantem a americkou vládou je ale stále v rané fázi a její detaily se stále dolaďují. Rozhodně se ale bude jednat o obří akvizici.
Areál Ohio One se má stát, dle slov Intelu, největším závodem na výrobu čipů na světě a intervence americké vlády by měla pomoct stabilizovat situaci. Tyto hovory mezi Intelem a americkou administrativou jsou důsledkem kritiky ředitele Intelu ze strany Donalda Trumpa.
Ten dokonce vyzval k jeho odvolání, ale nakonec se počátkem tohoto týdne setkali a z toho vznikly hovory o odkupu akcií. Ředitel Intelu se dostal do nelibosti amerického prezidenta kvůli firmě Cadence Design, kterou vedl v minulosti a která měla prodávat návrhy svých produktů do Číny.
Žádný z aktérů se prozatím nevyjádřil
Intel se prozatím k této plánované dohodě nijak nevyjádřil a stejně mlčí také Bílý dům. Polovodičový gigant každopádně uvedl, že je odhodlán podporovat úsilí prezidenta Trumpa ve snaze o posílení amerického technologického a výrobního postavení.
Je pravděpodobné, že jakmile bude nějaké dohoda ustanovena, oba aktéři se k ní vyjádří a vydají nějaké prohlášení. Vzhledem k enormní snaze Trumpa přivézt co možná nejvíc výrobních kapacit a technologií na území USA se dá předpokládat, že se tak stane relativně brzy.