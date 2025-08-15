Logo Mobilizujeme.cz

Skončí Intel v rukou americké vlády? Trump říká, že chce firmu odkoupit

Ondřej Koníček
Vysmátý Donald Trump | foto: Matěj Srb
Vysmátý Donald Trump | foto: Matěj Srb

Donald Trump oznámil, že vláda USA zvažuje koupi podílu v Intelu. Má jít o podporu výstavby nové továrny na čipy v Ohiu.

Koupí vláda USA podíl v Intelu?

Pokud držíte akcie amerického technologického giganta Intel, včera jste určitě měli z jejich vývoje velkou radost. Hodnota akcií jednoho z největších hráčů na polovodičovém trhu totiž výrazně vzrostla, a to díky prohlášení Donalda Trumpa o možné koupi podílu ve firmě.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Administrativa aktuálního amerického prezidenta prohlásila, že jedná o koupi prozatím nespecifikovaného podílu v Intelu, a to kvůli podpoře jeho továrny v Ohiu. Ta se měla stát výkladní skříní Intelu, nicméně kvůli několika neúspěchům byla odsunuta.

Otevření gigantického čipového areálu Ohio One bylo aktuálně posunuto na rok 2030, kdy by měl být zahájen provoz prvního modulu. Druhý modul by se pak měl dostat do provozu v roce 2032, nicméně je možné, že se tyto údaje ještě změní.

Americký president Donald Trump | foto: Reuters
Americký president Donald Trump | foto: Reuters

Čtěte také: Tim Cook si chce získat Trumpa. Daroval mu vzácnou sošku se zlatem a podpisem

Akcie Intelu letí vzhůru

Během jednoho dne narostly akcie Intelu o 7,38 % a jejich aktuální vývoj je takový, že i nadále rostou. Dohoda mezi polovodičovým gigantem a americkou vládou je ale stále v rané fázi a její detaily se stále dolaďují. Rozhodně se ale bude jednat o obří akvizici.

Areál Ohio One se má stát, dle slov Intelu, největším závodem na výrobu čipů na světě a intervence americké vlády by měla pomoct stabilizovat situaci. Tyto hovory mezi Intelem a americkou administrativou jsou důsledkem kritiky ředitele Intelu ze strany Donalda Trumpa.

Ten dokonce vyzval k jeho odvolání, ale nakonec se počátkem tohoto týdne setkali a z toho vznikly hovory o odkupu akcií. Ředitel Intelu se dostal do nelibosti amerického prezidenta kvůli firmě Cadence Design, kterou vedl v minulosti a která měla prodávat návrhy svých produktů do Číny.

Žádný z aktérů se prozatím nevyjádřil

Intel se prozatím k této plánované dohodě nijak nevyjádřil a stejně mlčí také Bílý dům. Polovodičový gigant každopádně uvedl, že je odhodlán podporovat úsilí prezidenta Trumpa ve snaze o posílení amerického technologického a výrobního postavení.

Je pravděpodobné, že jakmile bude nějaké dohoda ustanovena, oba aktéři se k ní vyjádří a vydají nějaké prohlášení. Vzhledem k enormní snaze Trumpa přivézt co možná nejvíc výrobních kapacit a technologií na území USA se dá předpokládat, že se tak stane relativně brzy.

Zdroj: Bloomberg

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Padl cenový rekord: Samsung Galaxy Watch Ultra pořídíte již za 9 990 Kč
PR článek

Padl cenový rekord: Samsung Galaxy Watch Ultra pořídíte již za 9 990 Kč

O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak
Luboš Srb

O2 vymyslelo neomezený tarif zdarma „pro všechny“. Jenže je to celé trochu jinak

Google nově chrání uživatele Androidů před hambatým obsahem ve zprávách
Pavel Škopek

Google nově chrání uživatele Androidů před hambatým obsahem ve zprávách

Na co kouknout o víkendu? Na streamu vyšel megafilm s hvězdným obsazením
Tomáš Rajnoch

Na co kouknout o víkendu? Na streamu vyšel megafilm s hvězdným obsazením

Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost
Ondřej Koníček

Tohle nastavení si okamžitě zkontrolujte v aplikaci WhatsApp. Jde o bezpečnost

Google Gemini dostává vylepšení, kterým maže náskok populárního ChatGPT
Tomáš Rajnoch

Google Gemini dostává vylepšení, kterým maže náskok populárního ChatGPT

Mapy.com se naučily parádní praktickou funkci. Poradí vám, kam jít k vodě
Richard Šimáček

Mapy.com se naučily parádní praktickou funkci. Poradí vám, kam jít k vodě

Samsung chce s chytrými brýlemi odstartovat novou revoluci. Co chystá?
Ondřej Koníček

Samsung chce s chytrými brýlemi odstartovat novou revoluci. Co chystá?

Levný mobil s AI: T-Mobile uvádí T Phone 3, který pořídíte již za 1 korunu
Ondřej Koníček

Levný mobil s AI: T-Mobile uvádí T Phone 3, který pořídíte již za 1 korunu