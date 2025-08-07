Tim Cook si chce získat Trumpa. Daroval mu vzácnou sošku se zlatem a podpisem

Tim Cook daroval Trumpovi skleněnou sochu. Apple slibuje dalších 100 miliard na americkou výrobu a snaží se uklidnit obchodní napětí.
Apple se usmiřuje s Trumpem
Vztahy amerického prezidenta Donalda Trumpa s technologickým gigantem Apple nebyly v poslední době zrovna ideální. Kalifornský výrobce byl ze strany hlavního amerického státníka opakovaně kritizován za malý podíl výroby na území USA v rámci jeho dodavatelského řetězce.
Nyní se ale situace, zdá se, uklidňuje a s olivovou ratolestí přišel za Trumpem sám Tim Cook, ředitel Applu. Ten mu daroval možná nejdražší kus skla na světě v podobě oválné skleněné sochy ze skla Gorilla Glass, s vyříznutým nakousnutým jablíčkem a podstavcem z 24karátového zlata.
Na soše se nachází také podpis Tima Cooka a v kombinaci s podstavcem připomíná spíše (pořádně drahé) těžítko. Tento slavnostní okamžik se udál poté, co Apple ohlásil svůj záměr investovat dalších 100 miliard dolarů do výroby na území USA.
Kalifornský gigant se již dříve zavázal k tomu, že investuje do výroby v USA obřích 500 miliard dolarů a nyní tedy přidává dalších 100 miliard. Jedná se o jednu z nejvyšších investic tohoto typu a sám Trump označil úsilí Applu jako „historické“.
Na soše darované Trumpovi se nachází, kromě podpisu Tima Cooka, také nápisy „Apple American Manufacturing Program“ a „Made in USA“. To jsou formulky, které Trumpa určitě hřejí u srdce a z jeho postoje při přebírání ceny to bylo jasně patrné.
Apple se tedy rozhodl, že do svého dodavatelského řetězce zahrne ve větší míře USA, respektive výrobu na území Spojených států. Je jasné, že za tímto krokem je hrozba obřích cel v případě, že budou telefony vyráběny kompletně mimo USA, která neustále visí ve vzduchu.
Apple již dělá první krůčky
Jeden z prvních kroků ve větší angažovanosti výroby v USA se udál nedávno, když bylo oznámeno, že se výroba čipů pro produkty Apple přesune do Ameriky. V dohledné budoucnosti je bude vyrábět americká továrna Samsungu, nicméně více detailů prozatím známých není.
Není jasné, o které konkrétní čipy se bude jednat a je možné, že dojde postupem času i na procesory pohánějící iPhony. Ty aktuálně vyrábí tchajwanská firma TSMC a v zájmu Applu je přesun výroby na území USA, který tedy zastřeší jihokorejský výrobce.