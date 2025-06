Připravuje Apple revoluci ve fotografování? Patentoval si ostření s duálními lasery

Apple si podal patent na duální laserové ostření pro iPhone. Slibuje rychlejší a přesnější zaostření, hlavně při focení pohybujících se objektů.

Připravuje Apple revoluci ve fotografování?

Jak známo, iPhony patří dlouhodobě mezi nejlepší fotomobily a vděčí za to kombinaci špičkového hardwaru s pokročilým softwarem. Ve výbavě fotoaparátů iPhonů neschází optická stabilizace obrazu, ostření typu PDAF a vrcholné modely Pro a Pro Max jsou vybaveny skenerem Lidar.

Ten se stará o hloubku ostrosti fotografií a je postaven na bázi laserů. A právě lasery má Apple možná v plánu využít v rámci fotoaparátu svých iPhonů i jinak. Kalifornský gigant si totiž podal patent na laserové ostření, které by mohlo výrazně posunout kvalitu fotografií.

Ostření pomocí laserů samozřejmě není nic nového a využívají ho některé vlajkové telefony s Androidem. V případě tohoto patentu od Applu ale vstupují do hry hned dva laserové jednotky, které by celý proces ostření zpřesnily a zároveň urychlily.

Patent US 12335613 B2 vysvětlující novou technologii Applu | foto: USPTO

Rychlejší a přesnější ostření pro iPhony

Systém duálních laserů by výrazně urychlil celý proces ostření a to by bylo zároveň lepší, spolehlivější a přesnější. Výrazný pokrok by byl patrný hlavně při fotografování pohybujících se objektů, s čímž má problémy jak obyčejné, infračervené ostření, tak laserové.

Duální laserové ostření by fungovalo následovně. Když uživatel zvedne telefon, aby pořídili snímek, oba lasery se aktivují ve stejnou dobu, ale každý vyjde pod jiným úhlem a senzory v telefonu poté měří, za jak dlouho vrátí laser signál zpět do telefonu.

Jakmile se oba lasery dostanou do stejné vzdálenosti, objektiv se připraví na pořízení snímku. Pokud se ale lasery na vzdálenosti neshodnou, telefon přejde na klasické ostření, než to zkusí pomocí laserů znovu. Celý proces se zdá být složitý a zdlouhavý, ale opak bude pravdou.

Kdy bychom se mohli laserového ostření dočkat?

To je otázka, na kterou bohužel nezná nikdo odpověď. To, že si Apple podal patent, samozřejmě ještě neznamená, že bude tato technologie někdy nasazena do ostrého provozu. Spousta firem si podává hromady patentů, ale v reálnou věc se promění jen hrstka z nich.

V souvislosti s budoucími iPhony se navíc sice velmi často skloňuje vylepšení fotoaparátu, ale o laserech slyšíme vlastně vůbec poprvé. Mluví se například o variabilní cloně, novému snímači s rozlišením 200 Mpx, nebo o lepším teleobjektivu.

Laserovém ostření se skloňuje vůbec poprvé, nicméně pokud ho Apple opravdu plánuje, dá se předpokládat, že se stane terčem úniků častěji. Třeba nás kalifornský gigant překvapí a představí tuto technologii již s nadcházejícími iPhony 17, které dorazí letos na podzim.

Zdroje: