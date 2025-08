Nová funkce Androidu 16 chrání data v telefonech, ale může zpomalit nabíjení

Android 16 přináší ochranu přes USB, která blokuje přístup k datům při zamknutém telefonu. Může ale ovlivnit i rychlé nabíjení některými kabely.

Android 16 vylepšuje bezpečnost

Google připravil pro nový Android 16 pořádnou várku bezpečnostních prvků, které mají ztížit nabourání se do telefonů. Většina z nich je zaměřena na situaci, kdy uživateli někdo zcizí telefon a poté se snaží nějakým způsobem do něj dostat. Jedna z těchto funkcí je ale mírně problematická.

V rámci Androidu 16 se můžou uživatelé těšit na bezpečnostní vrstvu zvanou USB Protection, která je součástí balíčku Advanced Protection. Tato funkce dorazí později v tomto roce a je navržena tak, aby ochránila zařízení před nebezpečnými zařízeními připojené přes USB.

Funguje v okamžiku, kdy je telefon zamčený a díky této bezpečnostní vrstvě vám nikdo nebude moct v nestřeženém okamžiku nahrát do telefonu přes USB konektor škodlivý obsah. V podstatě dělá to, že zcela odstřihne telefon od komunikace s USB na bázi datového přenosu.

Nabíjení telefonu | foto: Unsplash

Čtěte také: Nová powerbanka od Xiaomi se povedla: Má magnety a funguje i jako stojánek

Bezpečnostní funkce, která blokuje rychlé nabíjení

Když tedy do zamknutého telefonu napíchnete jakýkoliv datový kabel a připojíte ho například k počítači, nic se nestane a aktivní bude jen základní nabíjení. Jakmile uživatel svůj telefon odemkne, přístup k datům v rámci USB konektoru se opět obnoví a vše běží jako normálně.

Zde ale nastává jeden problém. Tato funkce může v některých případech ovlivnit rychlé nabíjení, respektive ho zcela deaktivovat. Některé nabíjecí protokoly totiž musí s telefonem komunikovat přes kabel i na bázi dat, a to aby se správně určilo napětí a podobné věci.

Není jasné, které protokoly by mohla tato funkce ovlivnit, protože každý komunikuje s telefonem nějak jinak. Většina nabíjecích protokolů používá ke komunikaci vyhrazené linky, která nejsou pro data určena, ale může se stát, že je tato ochranná vrstva při aktivaci pro jistotu zablokuje také.

Je to problém, ale jde řešit

Pokud na tento potenciální problém v budoucnu narazíte a bude se vás týkat, řešení není nijak náročné. Před zastrčením kabelu do nabíječky jednoduše odemknete telefon, čímž nebude deaktivace rychlého nabíjení nijak hrozit.

Možné je pak samozřejmě použít i bezdrátové nabíjení, kdy něco takového nebude hrozit vůbec. Tato nová bezpečnostní funkce by měla dorazit do ostrého provozu v druhé čtvrtletní verzi Androidu 16, tedy QPR2. To znamená, že se na telefony pravděpodobně dostane někdy v prosinci.

Zdroj: Android Authority