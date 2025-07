Nic ujetějšího neuvidíte. Caviar uvádí Labubu edice skládaček Fold 7 a Flip 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 v úpravě Cabubu on Mars | foto: Caviar

Caviar přetvořil Samsung Galaxy Z Fold 7 a Flip 7 v „neobyčejné“ telefony s figurkou Cabubu, zlatem a úlomky meteoritů. Cena? Až 229 tisíc korun.

Nové skládačky se dočkaly prvních úprav

Společnost Caviar se zaměřuje na úpravy telefonů a je známá hlavně tím, že jsou její výtvory extrémně drahé a ještě více nevkusné. Pokud hledáte telefony za stovky tisíc korun, které jsou přeplácané zlatem, drahými kameny a dají jasně najevo, že nemáte vkus, zde jste správně.

Tato společnost si nyní vzala „do parády“ nové skládačky Galaxy Z Fold 7 a Flip 7 od Samsungu, které přetvořila v něco opravdu neskutečného. Caviar se u edicí těchto telefonů nechal inspirovat fenoménem Labubu, což je čínská hračka, která je asi aktuálně nejvíc trendy věcí na planetě.

Tento plyšák s gumovým obličejem, výraznými oči a zubatým úsměvem až nápadně připomíná japonského mončičáka, která se stala symbolem 80. let minulého století. Labubu je podobný počin – mluví se o něm, každý ho chce a originály nejsou vůbec levnou záležitostí.

Příšerka vyobrazená na edicích Foldu 7 a Flipu 7 ale nenese označení Labubu a úpravce ji označuje, pravděpodobně kvůli vlastnickým právům, jako Cabubu. Obě úpravy jsou vyvedeny ve vesmírném stylu a jmenují se Cabubu on Mars (Fold 7) a Cabubu on Venus (Flip 7).

Samsung Galaxy Z Flip 7 v úpravě Cabubu on Venus | foto: Caviar

Slavná příšera na cizích planetách

Cabubu on Mars se vyznačuje kombinací černé, červené a zlaté barvy. Záda telefony jsou orámována zlatem a uprostřed se nachází motiv s již zmíněnou příšerkou, která stojí na červeném povrchu připomínajícím lávu. Figurka je vyrobena ze šperkařského smaltu a 24karátánového zlata.

Červené horniny, na kterých příšerka stojí, jsou dokonce částečně vyrobeny z úlomků pravých meteoritů, takže zájemci o nevšední materiály budou nadšeni. Šasi telefonu je titanové a ve spodní části zad se pak nachází logo Caviar, jak jinak než zlaté.

Úprava véčka Flip vyobrazuje tuto příšerku na Venuši a scenérie je tentokrát zabarvena do modra. Figurku opět tvoří šperkařský smalt v kombinaci se zlatem a úlomky pravého meteoritu najdeme i na této scenérii. Ani zde pak neschází zlaté logo ve spodní části.

Kolik za čínskou příšeru na telefonu zákazník zaplatí?

Všechny úpravy od Caviaru jsou velmi drahé a pro tyto, jejichž středobodem je trendy čínská příšerka, to platí také. Model Flip 7 v úpravě Cabubu on Venus stojí minimálně 8 000 euro (197 330 korun) a za Fold 7, tedy Cabubu on Mars, dá zájemce nejméně 9 280 euro (228 900 korun).

Zdroj: Caviar