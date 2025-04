Neomezený tarif jen za 310 korun? Revolut spouští neodolatelnou nabídku

Revolut vstupuje na trh mobilních služeb. Po eSIM nyní nabízí vlastní neomezený tarif s voláním, SMS i daty za cenu, kterou operátoři nepřekonají.

Revolut má revoluční tarif

Revolut je známá finanční společnost, která konkuruje tradičním bankám a celosvětově má více než 50 milionů zákazníků. Vysoké popularitě se těší také v Česku. Stejně jako úspěšně konkuruje Revolut klasických bankovním institucím, tak chce konkurovat i mobilním operátorům.

Před rokem tato společnost přišla s vlastní eSIM a dostupnými datovými balíčky, čímž pronikla do mobilního byznysu a nyní se chce posunout dál. Revolut totiž představuje vlastní mobilní paušál, který nabídne neomezená data na lokální úrovni i neomezené volání a SMS zprávy.

Z poskytovatele ryze datových služeb přes eSIM se tedy Revolut promění víceméně v plnohodnotného operátora, prakticky se vším všudy. A jak to tak vypadá, nejenom naši operátoři získají velmi silného konkurenta, který by mohl vnést do mobilního byznysu svěží vítr.

Revolut eSIM | foto: Revolut

Neomezený tarif za neodolatelnou cenu

Co všechno vlastně tento tarif od Revolutu nabídne a kolik za něj zájemce zaplatí? Jedná se o tradiční neomezený tarif, takže bez omezení jsou data, hlasové služby i SMS zprávy. Roaming v rámci EU pak bude nastaven na 40 GB, což je podobné, jako u tradičních operátorů.

Rychlost datového připojení zůstává neznámá, ale je pravděpodobné, že více technických detailů se o tomto tarifu dozvíme postupem času. Hlavní zbraní tohoto paušálu bude samozřejmě cena, která byla nastavena na 12,5 euro měsíčně, což je zhruba 310 korun.

Tomu klasičtí operátoři konkurovat ani v nejmenším nemohou a například u nás nabízí z velké trojky nejvýhodnější neomezený tarif Vodafone, který si za něj účtuje 747 korun. Kombinací služeb se sice dá dostat na nižší ceny, ale tomu, co nabídne Revolut, se operátoři ani nepřiblíží.

Dostupnost

Mobilní tarif od Revolutu bude prozatím dostupný v Německu a Velké Británii, a to ještě v průběhu tohoto roku. Později bychom se měli dočkat i v Česku, nicméně kdy přesně dorazí tarif do tuzemska, to je prozatím ve hvězdách. Uživatelé dostanou k dispozici číslo přímo od Revolutu, ale budou si moct i přenést své stávající číslo.