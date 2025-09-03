Logo Mobilizujeme.cz

Nejlepší hodinky na světě? Garmin Fénix 8 Pro s MicroLED displejem stojí 49 tisíc

Ondřej Koníček
Garmin Fénix 8 Pro | foto: Garmin
Garmin Fénix 8 Pro | foto: Garmin

Pokud hledáte nekompromisní chytré hodinky, máme pro vás odpověď. Garmin Fénix 8 Pro mají ultimátní výbavu v čele s inovativním MicroLED displejem.

MicroLED displej poprvé v hodinkách

Společnost Garmin, která patří mezi přední výrobce outdoorových chytrých hodinek, se s novým počinem Fénix 8 Pro zcela utrhla ze řetězu. Tento model totiž může být, jako první na světě v segmentu chytrých hodinek, osazen unikátním MicroLED displejem.

A podle toho také stojí – verze s tímto displejem jsou nejdražšími hodinkami této řady a jedny z nejdražších, jaké Garmin nabízí. O ceně ale až později. Tento nový model je k dispozici s průměrem pouzdra 47 nebo 51 mm, přičemž MicroLED displej je k dispozici jen pro největší verzi.

Tento typ displeje vyniká hlavně brutálním jasem, který se může vyšplhat až na 4500 nitů a v tomto směru ostatní hodinky blednou závistí. Čitelnost tak bude naprosto bezproblémová za všech okolností a tento displej se vyznačuje také vysokou hustotou pixelů a širokými pozorovacími úhly.

Zpracování je špičkové a zahrnuje voděodolná tlačítka, kovovou ochranou snímačů, titanovou lunetou a sklíčko odolné proti poškrábání. Konstrukce je samozřejmě voděodolná, a to dle normy 10 ATM. Hodinky se hodí k potápění a splňují americké vojenské normy odolnosti.

Garmin Fénix 8 Pro | foto: Garmin
Garmin Fénix 8 Pro | foto: Garmin

Hodinky do všech podmínek

Garmin Fénix 8 Pro jsou jedny z nejlépe vybavených hodinek na trhu, a to jak co se sportovních a outdoorových aktivit týče, tak zdravotních funkcí. Samozřejmostí je sledování srdečního tepu, monitorování spánku, sledování okysličení krve, či EKG.

Ve výbavě této novinky neschází ani praktičtí pomocníci, jako je pitný režim, poradce pro jet lag, chytrý budík nebo celkové monitorování úrovně energie. Hodinky jsou vybaveny LTE modemem, takže můžete být všude na příjmu i bez telefonu a nabízí režimy pro snad všechny existující sporty.

Z bezpečnostních funkcí stojí za zmínku detekce nehod během aktivit, nebo sledování polohy. Další výbava zahrnuje všechny možné lokalizační technologie (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS), včetně satelitního připojení, které přijde vhod mimo tradiční mobilní síť.

Hodinky jsou dále vybaveny NFC pro bezkontaktní platby přes Garmin Pay, disponují navigačními funkcemi a nabízí vnitřní paměť 32 GB. Výdrž verze s MicroLED displejem je maximálně 10 dní (4 dny při trvale zapnutém displeji). AMOLED model nabízí výrazně lepší, až trojnásobnou výdrž.

Cena a dostupnost

Základní model nových hodinek Garmin Fénix 8 Pro s AMOLED displejem vychází v Česku na 29 990 korun, nicméně varianta s MicroLED displejem je cenově úplně někde jinde. Ta je k dispozici pouze s průměrem pouzdra 51 mm a stojí 48 990 korun. Hodinky budou dostupné od 8. září 2025.

Zdroj: Garmin

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

