Nejdražší film v historii. Na Netflixu vychází megafilm, který nemá obdoby

Netflix uvádí svůj nejdražší film v historii. Snímek Pasáž stál 320 milionů dolarů a nabízí hvězdné obsazení i strhující příběh. Jasný plán na víkend?

Netflix věří vlastní produkci

Streamovací platforma Netflix již několik let produkuje své vlastní filmy a seriály, přičemž diváky jsou tyto snímky často kladně přijaté. Není se tedy čemu divit, že aktuálně do své služby přidává další svůj film. Tentokrát výtvor nese název Pasáž (The Electric State) a pro diváky je připraveno 128 minut zábavy.

Film Pasáž se na Netflixu objevuje již od dnešního dne, tj. 14. března, a streamovací gigant ideálně načasoval jeho premiéru. Víkend bude v některých místech Česka dle předpovědí možná deštivý, takže pustit si večer skvělý film a u toho zrelaxovat zní jako jednoznačně nejlepší nápad.

Režii má mají na starosti tvůrci Avengers

Snímek Pasáž je opravdu ambiciózním projektem, do kterého Netflix investoval 320 milionů dolarů, čímž se stal nejdražším filmem této služby.

Netflix však nelenil a do režisérských křesel posadil legendární bratry Russoovi, kteří se podíleli na mnoha úspěšných filmech. Absolutním vrcholem kariéry je pro Anthonyho a Joe Russoa dozajista snímek Avengers: Endgame, který v kinech vydělal rekordních 2,8 miliard dolarů.

Fantasy příběh z alternativní Země

Filmová novinka Pasáž se odehrává v 90. letech minulého století na alternativní Zemi. Jde o retrofuturistickou verzi naší planety, kde lidí žijí s pokročilými roboty. Tito roboti jsou schopni prožívat emoce a svým vzhledem připomínají různé komiksové postavy. Roboti se však jednou postaví lidem a to je nakonec stojí budoucnost. Povstání je neúspěšné a roboti jsou vyhnání.

Přesto se ale na Zemi roboti stále objevují a jeden zvláštní navštíví hlavní hrdinku Michelle v nočních hodinách. Michelle již nemá rodiče a přišla i o svého bratra. Díky návštěvě robota se ale dozvídá, že její bratr možná žije. Rozhodne se jej tedy najít a vydá se na cestu jihozápadní Amerikou. Při své výpravě narazí na pašeráka Keatse a jeho robota Cosma, kteří se protloukají životem.

Ti se Michelle rozhodnou pomoci při pátrání po bratrovi a společně zažijí spoustu dobrodružství. Na své cestě navíc narazí na Vyloučenou zónu, do které byly vyhnání roboti po povstání. Zde se hlavní hrdinové dozvídají, že za zmizení bratra hlavní hrdinky možná stojí temné síly.

Film Pasáž | foto: Netflix

Největší hvězdy Hollywoodu

Snímek Pasáž samozřejmě láká na svou retro atmosféru s fantasy prvky, legendární režiséry a emoce vzbuzuje i díky svému vysokému rozpočtu. Ten je ale vcelku pochopitelný, jelikož do hlavních rolí Netflix obsadil ty největší hvězdy současnosti.

Hlavní hrdinku ztvárnila populární herečka Millie Bobby Brown, kterou mohou diváci znát z úspěšného seriálu Stranger Things nebo filmů o Enole Holmesové. Tu doplnil ostřílený Criss Pratt, jenž se objevil například ve Strážcích Galaxie či například v oněch Avengers: Endgame.

Herecké obsazení dále doplňuje Stanley Tucci, jehož mohou diváci znát například ze snímku Kingsman: První mise. Dále se ve filmu objeví Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito nebo Billy Bob Thornton.