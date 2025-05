Na co kouknout o víkendu? Netflix vydal velice inspirativní dokument

Nevíte, na co kouknout o víkendu? Mám pro vás skvělý tip – nový seriál Akademie Formule 1 na Netflixu potěší fanoušky motorsportu i inspirativních příběhů.

Novinka ze světa Formule 1

Netflix pravidelně doplňuje svou knihovnu o nové filmy, seriály a dokumenty. Aktuálně se nicméně tvůrcům podařilo vyprodukovat opravdu povedený seriál, jenž je na Netflixu ke shlédnutí od 28. května. Řeč je o dokumentárním seriálu Akademie Formule 1, který české diváky potěší dabingem i titulky.

Seriál nabídne hned 7 epizod, ve kterých sleduje neuvěřitelné příběhy mladých žen se společným snem. A to stát se jezdkyní prestižních závodů Formule 1. Jednotlivé díly jsou dlouhé zhruba 30 až 40 minut a pokud o víkendu nemáte nic v plánu, rozhodně tento seriál doporučuji ke shlédnutí.

První krůčky na vrchol

Ještě než prozradím, na co se mohou diváci těšit, představím v rychlosti program Akademie Formule 1. Tuto organizaci založila samotná Formule 1, která chce dát naději mladým dívkám se probojovat od soutěží F3, F2 a nakonec i F1. Aktuálně jde už o třetí sérii, ve které každou ze závodnic podporuje některý z deseti profesionálních týmů F1.

První krok? Stát se influencerkou

Nová série Akademie Formule 1 nabízí jeden opravdu speciální příběh. Ten se týká mladé dvacetileté dívky jménem Bianca Bustamante, která vyrůstala v chudé filipínské rodině. Odmala bylo jasné, že talentem pro motorsporty překypuje. Ve svých začátcích jezdila v motokárách, kde sbírala jedno ocenění za druhým.

Postupem času se pochopitelně zlepšovala a dostávala do lepších kategorií. Sen o vstupu do Akademie Formule 1 se blížil. Bohužel, nestačí jen talent a je potřeba mít i dost peněz. Roční účast v tomto programu stojí zhruba 100 000 euro (cca 2 500 000 korun), načež závodnice si samy platí letenky a ubytování na závodech.

Bianca Bustamante si dobře uvědomovala, že dosáhnout na takové částky nebude snadné. Musela se v tom naučit chodit, a tak se stala úspěšnou influencerkou, kterou na sociálních sítí sledují více než 3 miliony lidí. Díky tomu získává skvělé spolupráce, což jí umožňuje financovat si svůj životní sen.

Jaká je výhra?

To nejcennější, co závodnice získají, jsou samozřejmě zkušenosti. Vítězka si ovšem odnese přece jen něco navíc. Hlavní výhrou Akademie Formule 1 je plně financované místo v nadcházející závodní sérii FRECA (Formula Regional European Championhip by Alpine). Vítězka získá samozřejmě i mediální pozornost a opět se o krůček přiblíží do kokpitu vozu Formule 1.

Zdroj: Netflix