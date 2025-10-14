Logo Mobilizujeme.cz

Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence

Ondřej Koníček
Motorola Moto X70 Air | Zdroj: Lenovo
Motorola Moto X70 Air | Zdroj: Lenovo

Motorola představila ultratenký model Moto X70 Air. Telefon nabízí 5,99mm tělo, 4800mAh baterii a odolnost IP69.

Další Air je na scéně

Samsung s Applem rozjeli novou éru tenkých telefonů a jejich modely Galaxy S25 Edge a iPhone Air již doplnilo několik dalších variant od konkurence. S tou nejnovější nyní přišla Motorola, když představila tenký model s označením Moto X70 Air.

Je posazený o úroveň níž než výše zmíněné modely od Samsungu a Applu, takže nenabízí tak vysoký výkon, ale v několika aspektech své soky předhání. Není to tedy v tloušťce, ve které tato novinka mírně zaostává, ale šasi tenké 5,99 mm rozhodně není k zahození.

iPhone Air má v pase 5,6 mm a Galaxy S25 Edge pak 5,8 mm, takže jsou oba tenčí, ale ani jeden z těchto telefonů není tak lehký, jako Motorola. Ta disponuje hmotností 159 gramů a jedná se o jeden z nejlehčích telefonů na trhu. A s odolností IP69 také jeden z nejodolnějších.

Konkurence nabízí maximálně IP68, takže Moto X70 Air se jen tak něčeho nezalekne a konstrukce se může pochlubit také armádní normou MIL-STD-810H. Kvalitní zpracování je samozřejmostí a Motorola u své novinky vsadila na hliníkový rámeček a záda oděna do umělé kůže.

Motorola Moto X70 Air | Zdroj: Lenovo
Motorola Moto X70 Air | Zdroj: Lenovo

Displej, procesor a fotoaparát

Na čelní straně této novinky se nachází displej s úhlopříčkou 6,7 palce. Jedná se o pOLED panel s 1220p+ rozlišením, frekvencí 120 Hz a jasem o maximální hodnotě až 4500 nitů. Ve spodní části se nachází snímač otisků prstů a v té horní pak průstřel s 50Mpx selfie kamerkou.

O pohon Motoroly Moto X70 Air se stará procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, který nabízí solidní výkon v kombinaci s relativně skromnými energetickými nároky. Doplňuje ho chlazení s odpařovací komorou, operační paměť 12 GB RAM a vnitřní úložiště o velikosti až 512 GB.

Fotoaparát je duální a výrobce vsadil na kombinaci 50Mpx hlavního a 50Mpx ultra-širokoúhlého fotoaparátu. Třetí objektiv se stará o hloubku ostrosti a primární fotoaparát disponuje optickou stabilizací i PDAF ostřením. To dostala do vínku také ultra-širokoúhlá jednotka.

Jednou z hlavních předností této novinky je určitě baterie s kapacitou 4800 mAh. Na to se ani jeden z konkurentů nechytá (Samsung nabízí 3900 mAh a Apple dokonce jen 3149 mAh) a Motorola vyhrává i co se týče nabíjení – nabízí drátové s výkonem 68 W a bezdrátové o výkonu 15 W.

Cena a dostupnost

Motorola Moto X70 Air aktuálně vstupuje do prodeje v Číně, a to ve třech Pantone barvách – šedé, zelené a světle fialové. Ceny prozatím známé nejsou. Tato novinka se dostane také na globální trhy, a to pod označením Motorola Edge 70. Kdy se tak stane, se ale ještě bohužel neví.

Zdroj: Lenovo

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?
Tomáš Rajnoch

Že za nejlepší powerbankou s 20 000 mAh stojí Haribo, výrobce medvídků?

Streamovací služba Apple TV+ se přejmenovává nepochopitelně jen na Apple TV
Tomáš Rajnoch

Streamovací služba Apple TV+ se přejmenovává nepochopitelně jen na Apple TV

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her
PR článek

Herní konzole do kapsy? Tuhle teď pořídíte za zlomek ceny, nabízí tisíce her

Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách
Ondřej Koníček

Unikátní powerbanka. Dodává šťávu a ještě umí připojit k internetu na cestách

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií
PR článek

Nový král střední třídy. Xiaomi uvádí nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií

Apple něco chystá. Už tento týden nejspíš představí hned 3 nové produkty
Ondřej Koníček

Apple něco chystá. Už tento týden nejspíš představí hned 3 nové produkty

ChatGPT mění nakupování: Stačí otevřít aplikaci, na e-shopy už se nechodí
Ondřej Koníček

ChatGPT mění nakupování: Stačí otevřít aplikaci, na e-shopy už se nechodí

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (197. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (197. díl)

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (31. díl)
Tomáš Rajnoch

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (31. díl)