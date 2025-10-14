Motorola Moto X70 Air má jen 5,99 mm, váží 159 g a vydrží víc než konkurence

Motorola představila ultratenký model Moto X70 Air. Telefon nabízí 5,99mm tělo, 4800mAh baterii a odolnost IP69.
Další Air je na scéně
Samsung s Applem rozjeli novou éru tenkých telefonů a jejich modely Galaxy S25 Edge a iPhone Air již doplnilo několik dalších variant od konkurence. S tou nejnovější nyní přišla Motorola, když představila tenký model s označením Moto X70 Air.
Je posazený o úroveň níž než výše zmíněné modely od Samsungu a Applu, takže nenabízí tak vysoký výkon, ale v několika aspektech své soky předhání. Není to tedy v tloušťce, ve které tato novinka mírně zaostává, ale šasi tenké 5,99 mm rozhodně není k zahození.
iPhone Air má v pase 5,6 mm a Galaxy S25 Edge pak 5,8 mm, takže jsou oba tenčí, ale ani jeden z těchto telefonů není tak lehký, jako Motorola. Ta disponuje hmotností 159 gramů a jedná se o jeden z nejlehčích telefonů na trhu. A s odolností IP69 také jeden z nejodolnějších.
Konkurence nabízí maximálně IP68, takže Moto X70 Air se jen tak něčeho nezalekne a konstrukce se může pochlubit také armádní normou MIL-STD-810H. Kvalitní zpracování je samozřejmostí a Motorola u své novinky vsadila na hliníkový rámeček a záda oděna do umělé kůže.
Displej, procesor a fotoaparát
Na čelní straně této novinky se nachází displej s úhlopříčkou 6,7 palce. Jedná se o pOLED panel s 1220p+ rozlišením, frekvencí 120 Hz a jasem o maximální hodnotě až 4500 nitů. Ve spodní části se nachází snímač otisků prstů a v té horní pak průstřel s 50Mpx selfie kamerkou.
O pohon Motoroly Moto X70 Air se stará procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, který nabízí solidní výkon v kombinaci s relativně skromnými energetickými nároky. Doplňuje ho chlazení s odpařovací komorou, operační paměť 12 GB RAM a vnitřní úložiště o velikosti až 512 GB.
Fotoaparát je duální a výrobce vsadil na kombinaci 50Mpx hlavního a 50Mpx ultra-širokoúhlého fotoaparátu. Třetí objektiv se stará o hloubku ostrosti a primární fotoaparát disponuje optickou stabilizací i PDAF ostřením. To dostala do vínku také ultra-širokoúhlá jednotka.
Jednou z hlavních předností této novinky je určitě baterie s kapacitou 4800 mAh. Na to se ani jeden z konkurentů nechytá (Samsung nabízí 3900 mAh a Apple dokonce jen 3149 mAh) a Motorola vyhrává i co se týče nabíjení – nabízí drátové s výkonem 68 W a bezdrátové o výkonu 15 W.
Cena a dostupnost
Motorola Moto X70 Air aktuálně vstupuje do prodeje v Číně, a to ve třech Pantone barvách – šedé, zelené a světle fialové. Ceny prozatím známé nejsou. Tato novinka se dostane také na globální trhy, a to pod označením Motorola Edge 70. Kdy se tak stane, se ale ještě bohužel neví.