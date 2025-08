Lidl zlevnil fajn pomocníka do domácnosti. Koupíte ho za 199 Kč

Lidl prodává praktické příslušenství do každé domácnosti. Chytrý adaptér do zásuvky měří spotřebu a pomáhá ji i snižovat. Aktuálně je v 50% slevě.

Univerzální chytrá zásuvka

Chytré zásuvky mohou být v domácnosti skvělými pomocníky, protože pomocí nich můžete jakýkoliv spotřebič transformovat na chytrý a příjemným bonusem je i měření spotřeby energie v reálném čase. Obvykle takový přístroj seženete za několik stovek korun, avšak v Lidlu ho nyní seženete za pár korun.

Zásuvkový adaptér od společnosti Silvercrest jednoduše integrujete do většiny platforem chytrých domácností, jelikož přístroj disponuje certifikací Matter. To je nejmodernější komunikační standard pro chytrou domácnost, který spojuje systémy všech známých výrobců IoT (Internet of Things).

Přístroj stačí jednoduše připojit do libovolné zásuvky a následně do něj zapojit požadovaný spotřebič, který pak můžete ovládat skrze mobilní aplikaci Lidl Home nebo Google Home. Můžete si tak nastavit automatizace jako schéma pro automatické vypnutí/zapnutí a skvělá je i funkce automatického nastavení letního či zimního času. Adaptér můžete ovládat i hlasem pomocí Google Asistenta.

Chytrá zásuvka z Lidlu ve slevě | foto: Richard Šimáček

Praktický měřič spotřeby elektřiny

Skvělá funkce navíc je rozhodně měření spotřeby elektrického proudu v reálném čase, takže můžete z naměřených dat zjistit, kolik elektřiny zapojený přístroj spotřeboval za den, týden, měsíc nebo i rok. Můžete tak mít maximální kontrolu nad spotřebou elektřiny, pokud tento adaptér použijete u většiny spotřebičů.

Přístroj komunikuje s mobilní aplikací skrze Wi-Fi, takže můžete zásuvky ovládat i na dálku, když jste mimo domov. Do adaptéru můžete připojit spotřebiče až s příkonem 3 680 W, takže zvládne napájet i pračku, ledničku nebo elektrickou troubu. Abyste mohli využít mobilní aplikaci, je třeba mít telefon alespoň s iOS 11 nebo Androidem 6.0.

Cena a dostupnost

Chytrý zásuvkový adaptér od Silvercrestu si můžete zakoupit na e-shopu Lidl za pouhých 199,90 Kč. Aktuálně je zlevněný o 50 % a počet kusů je omezený, takže s nákupem moc neotálejte. Doručení je možné po celé České republice a jako bonus Lidl prodloužil záruku na 3 roky.