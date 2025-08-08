Milujete hudbu? Netflix vydal úžasný dokument, který v kinech vydělal 3,7 miliard

Na Netflixu vyšel životopisný snímek Bob Marley: One Love, který sleduje život populárního jamajského reggae zpěváka. Snímek má skvělý děj i soundtrack.
Příběh Boba Marleyho na Netflixu
Netflix těží především z vlastní produkce. Streamovací platforma dokáže vytvořit vlastí seriálový i filmový hit. Přesto se ale nebojí do své nabídky zařadit povedené snímky, které vytvořil někdo jiný.
Díky tomu je od 6. srpna v knihovně skvělý životopisný snímek Bob Marley: One Love. Jde o hudební film, jenž sleduje život populárního jamajského reggae zpěváka Boba Marleyho.
Novinka na Netflixu potěší i svou délkou, která je příjemných 103 minut. Bohužel radost neudělá dabing, jelikož ten český přítomný není. Naštěstí alespoň nechybí české titulky.
Těžký osud plný pozitivní hudby
Snímek Bob Marley: One Love začíná v okamžiku, kdy je zpěvák Bob Marley znám po celé Jamajce. Hlavní hrdina je věčný idealista a neustále se snaží propagovat svou zemi.
Bohužel Jamajku v té době sužuje násilí vyvolané soupeřícími politickými stranami. Bob Marley přesto doufal, že jeho hudba dokáže toto násilí utišit. Rozhodne se tudíž uspořádat obrovský koncert a doufá, že právě zde válčící strany zakopou válečnou sekeru.
Násilí si ale naneštěstí najde cestu i k jeho rodině, kdy jsou přímo v domě Boba Marleyho zraněny jeho manželka a manažerka. V tento okamžik hlavní hrdina pochopí, že nechce vychovávat děti v takové zemi a odstěhuje se do Anglie.
Zde však na muže s dredy není nikdo zvědavý a jsou schopni ho zavřít jen kvůli vzhledu. Bob Marley byl ale geniální hudebník, a nakonec si dokázal podmanit srdce lidí v tomto nehostinném prostředí i po celém světě.
Důraz na obsazení přinesl ovoce
Tvorbu snímku Bob Marley: One Love doprovází několik zajímavých věcí. Jedním ze scénáristů je například Ziggy Marley – syn Boba Marleyho. Ten se podílel na tvorbě a silně se zasadil o to, aby se v hlavní roli objevil herec Kingsley Ben-Adir (Barbie, Secret Invasion).
Hlavní herec poté na place oslavil 37. narozeniny, tedy věk, ve kterém Bob Marley umřel. Film je dále prošpikovaný kvalitním soundtrackem, jenž podtrhuje atmosféru tehdejší doby.
Snímek je vysoko hodnocen i kritiky a dobré hodnocení potvrzují i čísla z kin. Bob Marley: One Love stál na produkci 70 milionů dolarů (cca 1,4 miliardy korun) a nakonec vydělal 180 milionů dolarů (zhruba 3,7 miliard korun).