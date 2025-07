Meta přetahuje další experty z Applu. Chce ovládat trh s chytrými brýlemi

Brýle Apple Glasses by mohl konkurovat Meta Ray-Ban | foto: Pagano Media

Chytré brýle jsou dost možná budoucností mobilních technologií. Meta a Apple proto svádějí souboj na poli zaměstnanců a přetahují si své talenty.

Blíží se souboj na trhu s chytrými brýlemi

Apple vstoupil v roce 2023 do segmentu headsetů pro rozšířenou realitu, a to prostřednictvím náhlavní soupravy Vision Pro. Od tohoto typu nositelné elektroniky je to jen kousek k chytrým brýlím, na kterých kalifornský gigant také pracuje a chce v tomto segmentu konkurovat Metě.

Společnost Meta již své chytré brýle na trhu má, v podobě modelu vyrobeného v kolaboraci se známou značkou Ray-Ban. Firma Marka Zuckerberga má tedy v této branži mírný náskok a jak to tak vypadá, chce si ho nejenom udržet, ale i navýšit.

Meta totiž dle posledních informací přetáhla z Applu dva zaměstnance zaměřující se na vývoj umělé inteligence. Pravděpodobně za účelem urychlení vývoje AI v rámci dalších chytrých brýlí, které Meta připravuje a které by měly stát právě proti prvotině z dílen kalifornského giganta.

Chytré brýle od Applu | foto: PhoneArena

Zkušení pracovníci opouštějí Apple

Metě se povedlo zlanařit do svých řad poměrně zkušené zaměstnance, a to konkrétně Toma Guntera a Marka Lee. Gunter je v segmentu AI velmi zkušený inženýr, který pracoval v branži ještě před nástupem k Applu a Lee, ačkoliv je mladší, je respektovaný pracovník v oblasti strojového učení.

Jedná se tedy o poměrně velké úlovky a oba tito zaměstnanci se přesouvají k vývoji umělé inteligence v rámci Mety, a to pro segment chytrých brýlí. Angažování této dvojice přichází jen pár dnů poté, co se k Metě připojila další velká postava od Applu, Ruoming Pang.

Ten platil v hierarchii výrobce s nakousnutým jablíčkem ve znaku za prominentní postavu v rámci AI segmentu. Je tedy evidentní, že Meta nebere tento souboj chytrých brýlí na lehkou váhu a snaží se být o krok napřed před Applem. Uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne.

Chytré brýle pokaždé jinak

Jak Apple, tak Meta sice pracují na shodném zařízení, ale každý na to jde trochu jinak a má jiný přístup. Zatímco již existující (a pravděpodobně i ty další) brýle od Mety mají displej, podporu hlasového asistenta, a několik prvků AI, kalifornský výrobce se vydá cestou minimalismu.

Jeho první počin v tomto směru by se měl obejít bez displeje a nabídne úzkou integraci s iPhonem. Fungovat by měl spíše jako rozšíření ekosystému, než jako samostatný přístroj s rozšířenou realitou. Prozatím se ale bohužel vůbec neví, kdy by mohla tato novinka dorazit.

Její příchod se ale očekává ještě před druhou generací náhlavní soupravy Vision Pro, jejíž první generace neuspěla tak, jak si Apple představoval. Chytré brýle budou levnější, dostupnější a určitě mají v oblasti prodejů větší potenciál, než extrémně drahý headset.

