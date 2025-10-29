Kaufland má tento skvělý mobil za polovinu ceny. Češi dělají chybu, že o tom neví

V Kauflandu teď koupíte Poco X7 Pro za půlku běžné ceny. Má skvělý displej, 50Mpx foťák, 12 GB RAM a 90W nabíjení.
Tip na výborný telefon za ještě lepší cenu
Pokud rádi nakupujete podle poměru cena/výkon a chcete za své peníze dostat opravdu maximum, dáme vám tip na jednu výhodnou nabídku. Na webu Kauflandu je mobil Poco X7 Pro za opravdu jedinečnou cenu, která z něj dělá dost možná nejvýhodnější koupi roku.
Tento telefon, který vyrábí podznačka Poco od Xiaomi, byl představen v lednu roku 2025, takže je to pořád ještě aktuální model a cílí hlavně na hráče. Nabízí nejvyšší výkon ve třídě, ale potěší také obří baterií, skvělým displejem a pořádnou odolností. Konstrukce má krytí IP68/IP69, takže voda ani prach telefon nerozhází.
Design je velmi jednoduchý, ale zároveň líbivý a Poco X7 Pro staví na moderním, plochém rámečku a dvoubarevném provedení zad. Konstrukce je plastová a duální fotoaparát má objektivy umístěny pod sebou. Optická čtečka otisků prstů se nachází v displeji.
Ten má úhlopříčku 6,67 palce, pochopitelně je postavený na AMOLED technologii a může se pochlubit vysokým rozlišením 2712 × 1220 pixelů. Neschází ani frekvence 120 Hz, pulzně-šířková modulace o hodnotě 1920 Hz a maximální jas až 3200 nitů.
Výkon, výkon a zase výkon
Srdcem tohoto telefonu je procesor Dimensity 8400 Ultra, který nabízí nejvyšší výkon ve třídě a je potentní takřka jako vlajkové čipsety. Poco X7 Pro tedy potěší v oblasti výkonu i ty nejnáročnější uživatele či náruživé hráče mobilních her. A podobné je to s pamětí.
Procesoru dělá společnost operační paměť o velikosti 12 GB RAM a vnitřní úložiště pak nabízí štědrou velikost 512 GB, takže místa bude více než dost. Duální fotoaparát zaujme v první řadě primární jednotkou s rozlišením 50 Mpx, optickou stabilizací a ostřením PDAF.
Hlavnímu fotoaparátu pak dělá společnost ultra-širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 Mpx a selfie kamerka disponuje rozlišením 20 Mpx. Velkou předností tohoto telefonu je určitě baterie, která nabízí nadstandardní kapacitu 6000 mAh a pozadu nezůstává ani nabíjení.
To disponuje výkonem 90 W a nabití baterie na 100 % zabere, dle informace od výrobce, sympatických 42 minut. Telefon běží z krabice na systému HyperOS 2 od Xiaomi, který je postaven na Androidu 15. Aktualizace na HyperOS 3 s Androidem 16 dorazí v průběhu listopadu.
Cena a dostupnost
Poco X7 Pro se dá nejvýhodněji sehnat v rámci online tržiště Kaufland, kde vychází vrcholná verze s pamětí 12 + 512 GB na 7 599 Kč. V českých e-shopech je jinak za cenu 15 490 Kč, tedy více než dvojnásobek.
Za zvýhodněnou cenu je k dispozici v černém provedení a za zmínku stojí i to, že doprava je zcela zdarma. Pokud sháníte nový telefon, tuto nabídku rozhodně zvažte.