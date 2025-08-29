Logo Mobilizujeme.cz

LEGO komunita žasne. Fanoušek postavil legendární počítač Apple iMac G3

Ondřej Koníček
LEGO počítač iMac G3 | foto: terauma
LEGO počítač iMac G3 | foto: terauma

LEGO iMac G3 vypadá jako skutečný počítač z roku 1998. Nechybí průhledný kryt, klávesnice ani myš. Pokud získá 10 tisíc hlasů, půjde do výroby.

Ikonický počítač z LEGO

Na světě neexistuje známější hračka, než je legendární dánská stavebnice LEGO. S trochou fantazie z ní lze vytvořit opravdu takřka vše, což dokazují její fanoušci dnes a denně. Firma provozuje speciální stránku, na kterou tvůrčí jedinci posílají své výtvory a ostatní uživatelé pak pro ně hlasují.

Aktuálně se na těchto stránkách nachází opravdu obrovské množství více či méně zdařilých výtvorů a jedním z těch nejvíce nápaditých je určitě ikonický počítač iMac od Applu. Uživatel s přezdívkou terauma vytvořil skvěle vypadající iMac G3 z roku 1998.

LEGO počítač je svému předobrazu opravdu velmi věrný, takže má zadní části průhlednou a je vyveden v modrém provedení Bondi Blue. K počítači je připojena myš, klávesnice a míra detailů tohoto modelu opravdu vyrazí dech.

LEGO počítač iMac G3 | foto: terauma
LEGO počítač iMac G3 | foto: terauma

Model věrný předloze

Mimo průhledného krytu slavného all-in-one počítače odpovídá reálné předloze více prvků, včetně myši s modrým dekorem a klávesnice, který je také doplněna modrým zdobením. Obě tyto periferie jsou navíc k počítači připojeny průhlednými kabely, přesně jako v realitě.

V zadní části neschází typické madlo, které u původního iMacu G3 usnadňovalo manipulaci. A že bylo, vzhledem k hmotnosti takřka 18 kg, rozhodně potřeba. LEGO model tak těžký samozřejmě není, ačkoliv je vytvořen ze 700 dílků.

Z dalších zajímavých detailů pak stojí za zmínku v nitru konstrukce usazená základní deska, či katodová trubice, na které byly dřívější monitory postaveny. Využíval ji také originální iMac G3, který byl postaven okolo 15palcového CRT monitoru.

Chcete si LEGO iMac G3 postavit doma?

Pokud vás tento návrh zaujal, určitě ho na stránce s LEGO nápady (beta.ideas.lego) podpořte. Aktuálně má již více než 5 tisíc hlasů, a jakmile dosáhne na metu 10 tisíc hlasů, LEGO ho posoudí a rozhodne, zda z něj udělá oficiální stavebnici a pošle ho do prodeje.

Zdroj: LEGO

