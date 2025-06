Konkurenti uzavírají dohodu. Google poskytne výpočetní kapacitu OpenAI

OpenAI se spojila s Googlem, aby pokryla rostoucí nároky ChatGPT. Nová dohoda sníží závislost na Microsoftu a podpoří expanzi Google Cloud.

OpenAI hledá nové kapacity

ChatGPT platí za hlavní hybnou sílu v segmentu umělé inteligence a tento chatbot od OpenAI celou mánii okolo AI odstartoval. Google je se svým Gemini jedním z jeho hlavních rivalů, nicméně nyní to vypadá, že vyhledávací gigant podá svému konkurentovi pomocnou ruku.

Chatboti potřebují ke svému fungování a učení obrovské kapacity v oblasti výpočetního výkonu a ty jen tak někdo nenabízí. S tím, jak se ChatGPT rozrůstá, potřebuje čím dál větší kapacity a nejnovější zprávy hovoří o tom, že ji firmě OpenAI poskytne sám Google.

Jedná se o poměrně překvapivou spolupráci a OpenAI by tímto způsobem trochu snížila svou závislost na Microsoftu, jehož služby AI gigant využívá primárně. Chatbot ChatGPT je aktuálně provozován na cloudové platformě Azure od Microsoftu.

Výkonný ředitel společnosti OpenAI Sam Altman

Dohoda, která visela ve vzduchu

Tato dohoda visí ve vzduchu již nějakou tu dobu a diskutuje se o ní několik posledních měsíců. Dle nejnovějších zpráv byla dokončena již v květnu a pro OpenAI i Google se jedná o velký krok směrem k významné spolupráci.

OpenAI zároveň touto dohodou diverzifikuje své výpočetní zdroje, což je samozřejmě žádoucí stav. Spoléhat se jen na jednoho dodavatele není nikdy úplně ideální a tato dohoda ukazuje, že i dvě silně konkurenční firmy jsou schopny se dohodnout na spolupráci, aby uspokojily obří poptávku trhu.

Nároky na výpočetní kapacity chatbotů rostou geometrickou řadou a pro Google bude poskytnutí svých serverů platformě ChatGPT velkou výhrou. A to i přesto, že si bude hřát na prsou hada, protože právě ChatGPT je hlavní konkurent jeho platformy Gemini.

Google začíná rozšiřovat své portfolio

Pro vyhledávacího giganta je tato dohoda s OpenAI velmi důležitá, protože přichází v době, kdy rozšiřuje své cloudové procesory Tensor Processing Units (TPU). Tím by mohl Google přilákat nové zákazníky, jako třeba Apple, nebo startupy Anthropic a Safe Superintelligence.

Přidání firmy OpenAI do portfolia svých zákazníků staví Google do nové pozice a ukazuje, jak firma využila své technologie umělé inteligence od hardwaru po software k urychlení růstu svého cloudového podnikání. A to se mu daří opravdu dobře.

Vloni utržil Google Cloud 43 miliard dolarů, což tvořilo celých 12 % tržeb mateřské firmy Alphabet. Ta se snaží expandovat tak, aby bylo ve hře překonání Amazonu a Microsoftu jako preferovaného poskytovatele cloudových služeb pro AI platformy, které jsou náročné, ale výnosné.

Zdroj: Reuters