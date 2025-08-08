Logo Mobilizujeme.cz

Funkce, o které se může majitelům iPhonu jen zdát. Android ji má už roky

Ondřej Koníček
iPhone 12 | foto: Mobil Pohotovost
Android a iOS soupeří už roky. Jeden nabízí otevřenost, druhý bezpečnost. iOS ale ani po dlouhých letech neumí oddělit hlasitost médií a oznámení.

Android nebo iOS?

Mobilní systémy Android a iOS jsou hlavními konkurenty a stojí proti sobě již pořádnou řádku let. Prvnímu bývá k dobru přičítána větší otevřenost i variabilita, druhému zase bezpečnost a lepší vyladěnost. Každý z těchto systémů má to své a nelze říct, který z nich je univerzálně lepší.

Oba systémy samozřejmě nabízí obdobné funkce, ale v některých se až překvapivě hodně rozchází a kolikrát se člověk až diví, co jeden systém nabízí, a druhý nikoliv. V tomto „exceluje“ hlavně iOS, který často přidává funkce známé uživatelům Androidu již dlouhé roky.

Například teprve relativně nedávno byly do iOS přidány widgety, personalizace zamykací obrazovky, nebo možnost volného umístění aplikací na obrazovce. Jedna z velmi důležitých a praktických funkcí ale pořád schází a nevypadá to, že by se na tom mělo něco měnit.

Nastavení zvuku na iPhonu | foto: Ondřej Koníček
Regulace hlasitosti jako z pravěku

O této funkci se víceméně vůbec nemluví, uživatelé Androidu ji berou jako absolutní samozřejmost a na iOS chybí od dob prvního iPhonu. Na mysli máme nastavení hlasitosti v podobě nemožnosti regulace hlasitosti pro oznámení a hlasitost médií zvlášť.

I po takřka dvou dekádách na trhu funguje iOS tak, že má jeden univerzální regulátor hlasitosti, kterým se upravuje hlasitost jak médií, tak oznámení. Není tedy možné mít nastavenou hlasitost oznámení na určitou úroveň a hlasitost médií na jinou.

A pokud vypnete v nastavení telefonu možnost „Měnit tlačítky“, sloučí se s tímto ovladačem také hlasitosti vyzvánění, což dále omezí kontrolu nad hlasitostí jednotlivých aspektů oznámení. Práce s nastavením hlasitosti je zkrátka u iOS jako z pravěku.

Napraví Apple někdy tento nedostatek?

Je samozřejmě otázkou, proč vůbec Apple k takovém řešení kdy přistoupil a je pravděpodobné, že to bylo kvůli jeho obecné posedlosti jednoduchostí. Vše zkrátka obslouží jeden posuvník a nemusíte si lámat hlavu s ničím jiným. Další funkčnost je ale bohužel nulová.

Jedná se o dlouhodobý problém a nevypadá to, že by měl Apple v plánu situaci jakkoliv měnit. Přitom implementace možnosti regulovat hlasitost médií, oznámení a vyzvánění zvlášť by určitě nebyla pro schopné inženýry z Cupertina nic náročného. Uvidíme, třeba se někdy dočkáme.

Zdroj: Phone Arena

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

