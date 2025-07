iPhone 17 Pro vyfocen na ulici: K senzačnímu úniku už se vyjadřují největší experti

Na síti X se objevila dvojice fotek, dle kterých se jednomu šťastlivci povedlo nafotit nepředstavený iPhone 17 Pro jako prvnímu člověku na světě.

Ukázal se iPhone 17 Pro poprvé naživo?

Do premiéry očekávaných iPhonů 17 již moc času nezbývá a úniky nabývají na intenzitě. Aktuálně byl jedním z uživatelů sítě X (Fox Pupy) spatřen a vyfotografován údajný iPhone 17 Pro. Je samozřejmě nutné brát tyto informace s rezervou, ale snímky vypadají vcelku legitimně.

Možný iPhone 17 Pro byl spatřen v rukou osoby, která jej nahrávala iPhonem 16 Pro. Ten má, z nějakého důvodu, zakryto logo nakousnutého jablíčka a celkově je tato fotografie velmi zajímavá. Je možné, že se jedná o testovací model v rukou vývojáře?

Spolu s osobou, která údajný iPhone 17 Pro držela v ruce, je na jedné fotografii evidentní přítomnost druhé osoby, která se snaží zabránit pořízení snímku. Mělo se jednat o člena ochranky, který se snažil iPhone 17 Pro skrýt před zraky okolí.

Údajný iPhone 17 Pro | foto: Fox Pupy

Pravda, nebo fikce?

Telefon je uložen v robustním černém pouzdru, takže je jeho fotomodul, který by jinak mohl potvrdit či vyvrátit skutečnost, zda se jedná o iPhone 17 Pro, ukryt. Jeden aspekt naznačující, že se opravdu jedná o očekávanou vlajku od Applu, je ale evidentní.

LED blesk a Lidar senzor se nachází na pravé straně zad, což naznačuje, že se opravdu jedná o nový iPhone 17 Pro. Aktuální generace má totiž tyto prvky usazeny více vlevo, hned vedle fotoaparátu a ten bude u nových vlajkových modelů roztažený přes celou šíři zad.

Toto umístění LED blesku a Lidar senzoru je zcela v souladu s posledními úniky i maketami, takže je opravdu možné, že se na snímcích skutečně nachází iPhone 17 Pro. Otázkou každopádně zůstává, proč má iPhone 16 Pro zalepené logo nakousnutého jablíčka.

Co říká známý analytik?

K oběma fotografiím se vyjádřil i Mark Gurman, známý Apple analytik z agentury Bloomberg. Ten je okomentoval slovy „Wow. This looks legit“, tedy něco jako „Wow, to vypadá věrohodně“. Není ale jasné, zda se nejednalo spíše o sarkastickou poznámku, což se z textu pozná jen těžko.

Zdroj: Fox Pupy / síť X, Mark Gurman / síť X