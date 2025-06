Recenze Huawei Watch Fit 4 Pro – Za tu cenu nepořídíte lepšího fitness pomocníka

Huawei Watch Fit 4 Pro nabízí prémiový design, skvělý AMOLED displej a širokou výbavu. Hodí se na sport i každodenní chytré použití. Jak dopadly v našem testu?

Nový král chytrých hodinek?

Chytré hodinky s důrazem na zdraví a sport si získaly velkou oblibu. Nabízí sledování sportovních aktivit i zdravotních ukazatelů, jako je srdeční tep nebo spánek, a zároveň disponují mnoha chytrými funkcemi pro každodenní použití.

Huawei Watch Fit 4 Pro posouvají laťku v kategorii chytrých hodinek. Elegantní design a funkce, které běžně známe z dražších modelů, z nich dělají praktického a stylového pomocníka nejen při sportu, ale i během celého dne.

Inspirace u Apple Watch? To vůbec nevadí

Hned po vybalení z krabičky bude i laikovi jasné, že tenhle design už někde viděl. Nové Huawei Watch Fit 4 Pro se toho nebojí a design je výrazně inspirovaný hodinkami Apple Watch Ultra. Osobně mi to však vůbec nevadí a vítám, že Huawei vsadilo na obdélníkový displej, otočnou mechanickou korunku a prémiové materiály v podobě kombinace titanu s hliníkem.

Huawei Watch Fit 4 Pro | foto: Luboš Srb

Huawei Watch Fit 4 Pro | foto: Luboš Srb Huawei Watch Fit 4 Pro, displej | foto: Luboš Srb



Zařízení potěší kompaktními rozměry 44,5 × 40,0 × 9,3 mm a nízkou hmotností 30 gramů. Díky tomu o hodinkách prakticky vůbec nevíte a zařízení vás při žádné aktivitě neruší.

Jak už jsem zmínil, na pravé straně se nachází mechanická korunka, kterou lze stisknout i otáčet. Úkony poté doprovází poněkud slabší vibrace. Pod korunkou je v malém výstupků mikrofon a další tlačítko.

Druhá strana patří průduchu pro reproduktor, jenž potěší vysokou hlasitostí. Nechybí ani druhý mikrofon pro zkvalitnění zachycení hlasu. Velice dobře je posléze chráněn rovný displej překrytý safírovým sklem. Rámečky kolem něj jsou sice poměrně velké, to se dá ale hodinkám vzhledem k ceně snadno opustit.

Neméně zajímavá je i spodní část, kde se pod skleněným překrytím ukrývají potřebné senzory. I v této části je zřetelná inspirace v Apple Watch. Konkrétně v upínacím mechanismu, jenž lze povolit stisknutím jednoho tlačítka. Řemínky jsou nabízeny v závislosti na variantě. Já dostal na test látkovou verzi, která se upíná suchým zipem a na ruce je velmi příjemná.

Huawei Watch Fit 4 Pro | foto: Luboš Srb

Nejlepší displej mezi náramky

Cílem fitness náramku samozřejmě není nabídnout zákazníkovi co možná nejkvalitnější displej. Na to ale v Huawei zřejmě zapomněli a Watch Fit 4 Pro osadili 1,82palcovým AMOLED displeje s rozlišením 480 × 408 pixelů s výslednou jemností 347 bodů na palec. S barvami to AMOLED zobrazovač umí na jedničku a systém HarmonyOS díky tomu nabízí krásné a výrazné barvy.

Ty sice neupravíte, ale vlastně to vůbec nevadí. Pochvalu si zaslouží i automatická regulace jasu. Ta si se zobrazením hraje zodpovědně a nikdy vás nezklame. To se dá říci i o čitelnosti, která je díky maximální svítivosti 3 000 nitů špičková za každé situace.

Huawei Watch Fit 4 Pro na ruce | foto: Luboš Srb

Plnohodnotný systém pro hodinky

Huawei svůj model Watch Fit 4 Pro zásadně neosekalo ani o systémové funkce a fitness doplněk se pochlubí vším důležitým. To znamená přítomnost plnohodnotného systému HarmonyOS. Jeho dominantou je v tomto případě samozřejmě ciferník.

Těch je k dispozici velká spousta a uživatel si může upravit jeho rozložení a data, která budou zobrazena. Tahem z horní strany se dostanete do ovládacího centra, zatímco ze spod si zobrazíte příchozí notifikace.

Základní ciferník Centrum notifikací Ovládací centrum Chytrá asistence



Ty Watch Fit 4 Pro zobrazují bez problémů a umí diakritiku i emojis. Bohužel na příchozí zprávy neodpovíte ani předvolenými zprávami. Tahem směrem doprava se dostanete do Chytré asistence. To, co se zde zobrazí, je proměnlivé v závislosti na preferencích uživatele.

Pokud swipnete doleva, začnete přepínat mezi vybranými obrazovky, mezi které patří například kroužky aktivity, přehled o zdravotních funkcích, rychlé ovladače hudby nebo počasí.

Neschází samozřejmě ani menu aplikací, do kterého se dostanete stiskem korunky. Menu je opět inspirované WatchOS od Applu a u aplikací si můžete nechat zobrazit popisky. Dvojím stiskem korunky zobrazíte spuštěné aplikace a spodní tlačítko vás dostane do sportovního režimu.

Parťák pro všechny sportovní aktivity

Jak už název samotného produktu napovídá, Watch Fit 4 Pro jsou určeny především osobám, pro které je zdraví a fyzička naprostou prioritou. Hodinky tudíž v sobě obsahují možnost sledování sportu všeho druhu. Na své si přijdou fotbalisti, běžci uvnitř i venku, golfisti, cyklisti, potápěči, pěší turisté po horách, veslaři a dalších režimů je více než 100.

Obrazovka cvičení Ukončení aktivity Režimy cvičení Kondiční kurzy



Některé z nich jsou daleko přesnější než jiné, což je zcela pochopitelné. Samotné režimy poté sledují především spálené kalorie a tepovou frekvenci. Obrazovku, která si při cvičení spustí, je navíc přizpůsobitelná a je jen na vás, o jakých datech chcete mít neustále přehled.

Hodinky samozřejmě umí aktivitu zpozorovat i automaticky a vy se nemusíte o nic starat. Pro optimální sportovní výkon ovšem není třeba jen dobře trackovat aktivitu, ale i vést zdravý životní styl. S tímto ohledem Watch Fit 4 Pro pomáhají na jedničku. Například po fyzické aktivitě vám prozradí, jak dlouhý by měl být váš odpočinek. Různé cvičební plány naopak pomohou s dosažením vašich cílů.

Kontrola zdraví všeho druhu

Nové Watch Fit 4 Pro disponují i moderní technologií, která pomáhá hlídat vaše zdraví. Mezi základní senzory řadím ten optický, jenž sleduje srdeční tep. Dále hodinky kontrolují EKG, hladinu kyslíku v krvi nebo teplotu pokožky. Poměrně pokročilá technologie poté pracuje s detekcí ztuhlosti tepen.

Kontrola tepu po aktivitě Přehled tepové frekvence Detekce ztuhlosti tepen Hodnocení spánku



Spodní tlačítko je zároveň elektroda, na kterou přiložíte ideálně vlhký prst. Po dobu 30 vteřin je prováděno měření a vy zjistíte, jak na tom jsou vaše tepny. Nechybí ani podrobná detekce spánku a Watch Fit 4 Pro dokonce zjistí abnormality při dýchání, které jsou pro zdraví vysoce nebezpečné. Hodinky dále pracuje s emoční pohodou. Ta lze přivodit například přítomnými dechovými cvičeními.

Výdrž a nabíjení

Huawei Watch Fit 4 Pro sice nabízí řadu propracovaných funkcí a poměrně energeticky náročný displej, přesto je výdrž na jedno nabití ukázková. Při aktivním monitoringu zdravotních funkcí, s vámi hodinky vydrží zhruba 7 dní na jedno nabití. Pokud se v těchto aktivitách omezíte, dostanete se až na deset dní.

Týdenní výdrž mi ale přijde naprosto vyhovující a jsem rád, že jsem se nemusel s ničím omezovat a mohl jsem nechat hodinky pracovat nejlépe jak umí. Nabíjení produktu probíhá pomocí dodávané magnetické kolébky a ze zhruba 10 % se na plnou kapacitu dostanete za necelou hodinu.

Huawei Watch Fit 4 Pro | foto: Luboš Srb

Propracovaná aplikace

Aby hodinky Huawei Watch Fit 4 Pro fungovaly na sto procent, je třeba je propojit s aplikací Huawei Health. Jde o jednoduchý proces, kterým vás aplikace provede krok za krokem. Na první pohled poté aplikace působí lehce přeplácaně, avšak po pár hodinách jsem ji ovládal jako každou jinou. Ihned zaujme možnostmi přizpůsobení a v aplikaci dokážete ovládat notifikace, jak mají senzory pro monitoring zdraví fungovat nebo si zde stáhnete nový ciferník.

Domovská obrazovka Přehled aktivit Zdravotní přehled



Samozřejmě zde nechybí podrobné sportovní statistiky a také si nastavíte osobního trenéra. Ten vám pomůže shodit přebytečná kila, udržet váhu nebo vás dostane do životní formy. Aplikace je krásně plynulá a za dobu testování jsem se nesetkal s žádnými nedostatky.

Závěr recenze Huawei Watch Fit 4 Pro

Fitness náramek/hodinky Huawei Watch Fit 4 Pro mě naprosto nadchly. Možná proto, že jej nevnímám jen jako fitness doplněk, ale jako plnohodnotné chytré hodinky. Design inspirovaný Apple Watch vítám a jsem rád i za safírové sklo. Zpracování je příjemné, HarmonyOS naprosto plynulé a přehledné.

Huawei Watch Fit 4 Pro na ruce | foto: Luboš Srb

Množství sportovních režimů uspokojí snad každého a podrobný monitoring ve spolupráci se zdravotními funkcemi hlídá vaše zdraví doslova na každém kroku. Huawei Watch Fit 4 Pro tedy doporučím všem, kteří žijí aktivní život a zároveň uvítají, že jde o produkt za velice přijatelnou cenu – 6 999 korun.

Hodnocení