Honor ukázal unikátní koncept Robot Phone s vyklápěcím gimbal fotoaparátem

Honor ukázal futuristický koncept Robot Phone s pohyblivou kamerou na gimbalu. Premiéra proběhne na MWC 2026 v Barceloně.
Honor a jeho futuristický koncept
Společnost Honor představila novou vlajkovou řadu Magic 8, ale to nebylo vše. Dala nám také nahlédnout na futuristický telefon s označením Robot Phone, který se nachází ve fázi konceptu a který bude oficiálně představen na nadcházejícím veletrhu MWC v Barceloně.
Telefon vypadá na první pohled víceméně standardně, ale zaujme opravdu masivním modulem fotoaparátu. Ten zabírá takřka třetinu zad, je obdélníkový, se zaoblenými rohy a opravdu výrazně vystupuje z šasi telefonu. Je to jeden z nejrobustnějších modulů vůbec.
Jeho velikost má ale své důvody. V jeho nitru se totiž nachází vyklápěcí gimbal kamera, která se velmi podobá DJI Osmo Pocket 3. Tento fotoaparát se vyklápí směrem nahoru, pomocí elektromotorků a umí se automaticky pohybovat.
Proč Robot Phone?
Když se podíváte na přiložené video, tak můžete vidět, že se pohyby fotoaparátu připomínají pohyby lidské, respektive robotické hlavy. Právě odtud pravděpodobně vzniklo pojmenovaní Robot Phone a výsledek vypadá opravdu více než zajímavě.
Fotoaparát reaguje na to, co vidí a pochopitelně dostane spoustu funkcí postavených na umělé inteligenci. Ve videu je vidět také to, že uživatel má telefon ukrytý v kapse a z ní trčí jen onen fotoaparát, který interaguje s okolím.
Rozhodně se jedná o neotřelý počin, který, když dostane užitečné funkce, může být použitelný na každodenní bázi. Na více informací si ale budeme muset počkat až do Barcelony, kde bude Robot Phone představen oficiálně.
Zapojte se do vývoje
Honor představí Robot Phone na nadcházejícím mobilním veletrhu MWC, který se bude konat od 2. do 5. března 2026 v Barceloně. Není ale jisté, zda se bude stále jednat o koncept, nebo se dočkáme již finálního, sériového zařízení s jasnými specifikacemi a cenou.
Pokud vás tato novinka zaujala, můžete se zaregistrovat na oficiálním webu Honoru, kde se dozvíte více detailů a dostanete informace z první ruky. Můžete se také zapojit do uživatelského výzkumu a vaše zpětná vazba by mohla pomoct tento futuristický telefon formovat.