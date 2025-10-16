Logo Mobilizujeme.cz

Honor ukázal unikátní koncept Robot Phone s vyklápěcím gimbal fotoaparátem

Ondřej Koníček
Honor Robot Phone | Zdroj: Honor
Honor Robot Phone | Zdroj: Honor

Honor ukázal futuristický koncept Robot Phone s pohyblivou kamerou na gimbalu. Premiéra proběhne na MWC 2026 v Barceloně.

Honor a jeho futuristický koncept

Společnost Honor představila novou vlajkovou řadu Magic 8, ale to nebylo vše. Dala nám také nahlédnout na futuristický telefon s označením Robot Phone, který se nachází ve fázi konceptu a který bude oficiálně představen na nadcházejícím veletrhu MWC v Barceloně.

Telefon vypadá na první pohled víceméně standardně, ale zaujme opravdu masivním modulem fotoaparátu. Ten zabírá takřka třetinu zad, je obdélníkový, se zaoblenými rohy a opravdu výrazně vystupuje z šasi telefonu. Je to jeden z nejrobustnějších modulů vůbec.

Jeho velikost má ale své důvody. V jeho nitru se totiž nachází vyklápěcí gimbal kamera, která se velmi podobá DJI Osmo Pocket 3. Tento fotoaparát se vyklápí směrem nahoru, pomocí elektromotorků a umí se automaticky pohybovat.

Proč Robot Phone?

Když se podíváte na přiložené video, tak můžete vidět, že se pohyby fotoaparátu připomínají pohyby lidské, respektive robotické hlavy. Právě odtud pravděpodobně vzniklo pojmenovaní Robot Phone a výsledek vypadá opravdu více než zajímavě.

Fotoaparát reaguje na to, co vidí a pochopitelně dostane spoustu funkcí postavených na umělé inteligenci. Ve videu je vidět také to, že uživatel má telefon ukrytý v kapse a z ní trčí jen onen fotoaparát, který interaguje s okolím.

Rozhodně se jedná o neotřelý počin, který, když dostane užitečné funkce, může být použitelný na každodenní bázi. Na více informací si ale budeme muset počkat až do Barcelony, kde bude Robot Phone představen oficiálně.

Zapojte se do vývoje

Honor představí Robot Phone na nadcházejícím mobilním veletrhu MWC, který se bude konat od 2. do 5. března 2026 v Barceloně. Není ale jisté, zda se bude stále jednat o koncept, nebo se dočkáme již finálního, sériového zařízení s jasnými specifikacemi a cenou.

Pokud vás tato novinka zaujala, můžete se zaregistrovat na oficiálním webu Honoru, kde se dozvíte více detailů a dostanete informace z první ruky. Můžete se také zapojit do uživatelského výzkumu a vaše zpětná vazba by mohla pomoct tento futuristický telefon formovat.

Zdroj: Honor

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Další pohroma pro iPhone 17 Pro. Oranžová verze se vám může změnit na růžovou
Ondřej Koníček

Další pohroma pro iPhone 17 Pro. Oranžová verze se vám může změnit na růžovou

Nová řada Honor Magic 8 ohromí vzhledem, displejem i fotoaparátem. Co chtít víc?
Ondřej Koníček

Nová řada Honor Magic 8 ohromí vzhledem, displejem i fotoaparátem. Co chtít víc?

Apple v tichosti upgradoval chytré brýle Vision Pro o výkonný čip M5
Tomáš Rajnoch

Apple v tichosti upgradoval chytré brýle Vision Pro o výkonný čip M5

Nový MacBook Pro M5 je mašina s brutálním výkonem a celodenní výdrží
Tomáš Rajnoch

Nový MacBook Pro M5 je mašina s brutálním výkonem a celodenní výdrží

iPhone 18 Pro dostane pokročilý fotoaparát. Jedním prvkem obzvláště potěší
Ondřej Koníček

iPhone 18 Pro dostane pokročilý fotoaparát. Jedním prvkem obzvláště potěší

Xiaomi 15T za extra cenu a k tomu vysavač zdarma? To platí už jen pro nejrychlejší
PR článek

Xiaomi 15T za extra cenu a k tomu vysavač zdarma? To platí už jen pro nejrychlejší

Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu
Ondřej Koníček

Máte Android? Tyto 3 věci si okamžitě nastavte na svém telefonu

YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?
Ondřej Koníček

YouTube má nové rozhraní, ovládací prvky jsou mnohem větší. Co vy na to?

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně
Pavel Škopek

Nová nabídka O2 Datamanie: 1 200 GB dat ročně jen za 249 Kč měsíčně