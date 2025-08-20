Logo Mobilizujeme.cz

Krásné a se skvělou výbavou. Nové hodinky Google Pixel Watch 4 se povedly

Ondřej Koníček
Google Pixel Watch 4 | foto: Google
Google Pixel Watch 4 | foto: Google

Google má nové chytré hodinky, které si umí získat pozornost. Pixel Watch 4 vypadají skvěle, jsou odolné a výborně zvládnou monitorovat vaše zdraví.

Nejnovější hodinky od Google

Google představil nejnovější chytré hodinky Pixel Watch 4. Stejně jako u předchozí generace, i letos si vyhledávací gigant připravil dvě verze s pouzdrem o průměru 41 mm a 45 mm. Na své si tedy přijdou i uživatelé s menším zápěstím.

Design se oproti minulé generaci víceméně nijak nezměnil a hodinky jsou tedy opět velmi elegantní, uhlazené a působí takovým jemným dojmem. Vypouklé a zaoblené sklo patří k hlavním poznávacím znakům této řady již od první generace z roku 2022.

Konstrukce pouzdra je z hliníku a hodinky jsou, jak je již tradicí, pořádné odolné. Displej kryje sklo Gorilla Glass 5, konstrukce disponuje krytím IP68 a neschází ani vodotěsnost dle normy 5ATM. To znamená, že hodinky odolají tlaku odpovídající hloubce 50 metrů.

Co se rozměrů týče, tak menší model Watch 4 měří 41 × 12,3 mm, váží 31 gramů a větší varianta disponuje rozměry 45 × 12,3 mm při hmotnosti 36,7 gramu (hmotnost je bez pásku). Oba modely mají na pravé straně pouzdra haptickou korunku v kombinaci s funkčním tlačítkem.

Výdrž, cena a dostupnost

Větší Pixel Watch 4 s průměrem 45 mm nabízí poměrně objemnou baterii s kapacitou 455 mAh a Google u nich slibuje provoz až na 40 hodin (s Always-On displejem). Při režimu úspory baterie by se pak výdrž měla pohybovat až okolo 72 hodin.

Menší model je na tom v tomto ohledu pochopitelně o něco hůř – jeho baterie s kapacitou 325 mAh postačí na 30 hodin s AOD displejem a 48 hodin v úsporném režimu. Menší baterie ale znamená rychlejší nabíjení a nabití na 100 % zabere jen 45 minut (u 45mm verze je to 60 minut).

Nové hodinky Pixel Watch 4 běží na systému Wear OS 6.0 a to znamená, že ke svému provozu potřebují telefon s Androidem 11, nebo novějším.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

