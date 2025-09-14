Gmail dostává šikovné vylepšení. Na jednom místě uvidíte nákupy přes internet

Nová karta Nákupy v Gmailu vám přehledně ukáže online objednávky i doručení. Promo akce pak nabídnou lepší řazení slev a nabídek.
Gmail vyhlíží skvělé novinky
Google v poslední době dopřává své e-mailové službě Gmail zajímavé novinky a nyní přichází jedna z těch nejvíce praktických. Nová záložka vám přehledně zobrazí všechny vaše nákupy na internetu a také přehled balíčků, které očekáváte.
Tato záložka se bude jmenovat Purchases, tedy Nákupy a bude umístěna mezi záložkami Důležité a Odeslané. Pokud nevíte, kde se tyto záložky nachází, tak v mobilní aplikaci i ve webovém rozhraní je najdete po kliknutí na tři čárky vlevo nahoře.
Díky této záložce tak získáte dokonalý přehled o tom, co jste nakoupili, kde a také to, kdy vám který balíček dorazí. Balíky, které mají dorazit do 24 hodin, pak budou zobrazovány i nadále v horní části soukromé schránky, ale i v této souhrnné kartě.
Změny pro záložky Promo akce
Další změna v rámci Gmailu čeká záložku Promotions, tedy Promo akce. Již brzy se v ní budou propagační maily řadit podle těch nejrelevantnějších, což vám usnadní zobrazení aktualizací od odesílatelů a značek, na kterých vám nejvíce záleží.
Záložka vás také upozorní na nadcházející slevy a aktuální nabídky, abyste nepřišli o zajímavé promo akce a nabídky, což se určitě může hodit. Toto řazení ale bude možné změnit a k dispozici bude také tradiční řazení podle nejnověji příchozích.
Pokud tedy máte rádi kontrolu nad svými maily dle toho, kdy vám dorazily do schránky, budete mít možnost zůstat u klasiky. Obě nové funkce jsou rozhodně velmi zajímavé a je dobré vidět, že Google stále přichází s praktickými prvky, které zvyšují komfort používání Gmailu.
Kdy tyto novinky dorazí?
Přehledy nákupů a balíků na cestě vstupují do ostrého provozu již dnes a Google je začíná postupně posílat uživatelům napříč glóbem. Vylepšená záložka Promo akce pak bude k dispozici v následujících týdnech.