Logo Mobilizujeme.cz

Galaxy S25 Ultra levnější o 6 000 Kč a další obří slevy na vlajkovku Samsung

PR článek
Samsung Galaxy S25 Ultra | foto: Mobil Pohotovost
Samsung Galaxy S25 Ultra | foto: Mobil Pohotovost

Skvělé telefony řady Samsung Galaxy S25 teď koupíte až o 6 000 Kč levněji. Akce platí jen krátce, tak si nenechte ujít špičkovou vlajkovku za hubičku.

Samsung láme ceny. Nejnovější vlajková řada Galaxy S25 je výhodnější o neuvěřitelných 6 000 Kč – a to jen pár měsíců po svém uvedení. Galaxy S25 tak pořídíte už od 16 990 Kč. Akce běží v rámci Limitovaných nabídek, které každý týden srážejí ceny vybraných modelů. Kdo chce zlevněnou vlajkovku, musí jednat rychle – slevy platí jen po omezenou dobu.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Vlajkový výkon za rekordní ceny

Je to pouze pár měsíců, co Samsung představil řadu Galaxy S25, která do dnešního dne zůstává tou nejoblíbenější mezi běžnými i náročnými uživateli. Všechny modely seženete právě teď s jedinečnou slevou až 3 500 Kč, ke které navíc můžete obdržet výkupní bonus až 2 500 Kč. Celkově tak cenu snížíte až o 6 tisíc.

Za jedinečnou cenu můžete mít Galaxy S25 Ultra, který poskytne pořádný vlajkový výkon a výbavu. Velkým lákadlem jsou fotoaparáty, které si poradí téměř za každých podmínek, což je také jeden z důvodů, proč je tento model označován za jeden z nejlepších fotomobilů.

Pro uživatele, kteří chtějí stále solidní výkon za dostupnější cenu, jsou tady modely Galaxy S25 a S25+.

Další úspory navíc

Tím slevy ale nekončí, ba naopak. Pokud se rozhodnete pořídit společně s telefonem chytré hodinky Galaxy Watch, právě teď na ně získáte neuvěřitelnou 50% slevu. Akce se vztahuje na modely Galaxy Watch8, Watch8 Classic a Watch Ultra 2025.

Například tak nové hodinky Galaxy Watch8 Classic vyjdou na pouhých 7 295 Kč místo původních 14 590 Kč. Více informací o akci najdete zde.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

