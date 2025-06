Facebook i Messenger bez hesla? Obě sítě dostávají novou možnost přihlášení

Facebook i Messenger umožní přihlášení bez hesla. Díky přístupovému klíči se přihlásíte otiskem prstu nebo obličejem a přihlašování bude bezpečnější.

Praktická novinka pro Facebook

Společnost Meta, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram, Threads, či chatovací aplikaci WhatsApp, představuje zajímavou novinku právě pro Facebook, svou vlajkovou loď. Do této sociální sítě, ani do přidruženého Messengeru, již nebude k přihlášení potřeba heslo.

Jak je to možné? Obě tyto platformy totiž obdrží možnost přihlášení přes přístupový klíč, tedy tzv. passkey. To znamená, že se do obou těchto sítí přihlásíte prostřednictvím aktuálního zabezpečení vašeho telefonu, tedy pomocí PINu, otisku prstu, nebo rozpoznání obličeje.

Jedná se o výrazné posílení zabezpečení, protože přístupové klíče jsou hůře prolomitelné než klasická hesla. Kromě vyšší bezpečnosti je toto řešení také mnohem příjemnější a praktičtější, protože si nemusíte pamatovat žádné heslo navíc a přihlásíte se stejně, jako do telefonu.

Facebook na iPhonu | foto: Roman Macháč

Hesla jsou přežitek

Přihlášení přes přístupový klíč telefonu nabízí čím dál více aplikací, a to právě na úkor klasických hesel, které k etalonům bezpečnosti rozhodně nepatří. Hlavně přes otisk prstu či rozpoznání obličeje bude přihlášení velmi příjemné a jednoduché.

Stejný přístupový klíč, který se rozhodnete použít pro přihlášení do Facebooku, bude možné využít také pro Messenger. Kromě toho, že je tento typ přihlášení prakticky nemožné ukrást, jedná se také o velmi dobrou ochranu před phishingovými podvody.

Přístupový klíč je totiž navázán na konkrétní věc, v tomto případě na Facebook a na podvodné stránce fungovat nebude. Přístupový klíč, který si k přihlášení na Facebook a Messenger zvolíte, zůstane uložený v zařízení a Meta k němu nebude mít žádný přístup.

Kdy se dostane nový typ přihlášení do akce?

Možnost přihlásit se na Facebook pomocí přístupového klíče dorazí do ostrého provozu v následujících měsících, a to jak pro Android, tak iOS. Nastavení tohoto typu přihlášení bude možné provést v Centru účtů, v podmenu Hesla a zabezpečení.

Zdroj: Meta