Apple Watch Ultra 3 mají větší displej, vojenskou normu, či satelitní připojení

Nejodolnější hodinky od Applu jsou zpět. Apple Watch Ultra 3 mají titanové tělo, větší displej, AI pomocníka a satelitní komunikaci.
Ultra hodinky pro náročné
Před třemi lety představil Apple novou řadu chytrých hodinek Ultra, které jsou svým designem i funkcemi určeny pro náročné zákazníky. O rok později dorazila i druhá generace, avšak minulý rok Apple tento model vynechal.
Aktuálně ale představuje Apple Watch Ultra 3. Hodinky vyrobené z titanu se chlubí vysokou odolností splňující vojenský standard MIL-STD 810G. Přítomnost hlásí i certifikace IP6X, voděodolnost do 100 metrů a hodinky se nezaleknou ani hloubkového potápění.
Z designové stránky Apple Watch Ultra 3 sází na masivní zpracování. Robustní tělo má na pravé vyvýšení s digitální korunkou a ovládacím tlačítkem. Jedno speciální se pak nachází po levé straně a lze nastavit jeho využití.
Největší displej v historii
Největší změnou prošel displej. Tělo hodinek Apple Watch Ultra 3 je sice stejně velké jako u předešlých generací, nicméně Apple zásadně zúžil rámečky kolem displeje.
Přesné specifikace displeje Apple sice nezveřejnil, avšak aktuální generace má 1,96palcový zobrazovač. Lze tedy předpokládat nasazení zhruba 2palcového panelu. Jedná se navíc o speciální OLED displej s vysokou svítivostí a obnovovací frekvencí s možností klesnout na jediný hertz.
Sázka na moderní technologie
Nové hodinky Apple Watch Ultra 3 samozřejmě sází na moderní technologie, které pohání procesor Apple S11. Ten má na starosti například i modem pro 5G RedCap připojení s vysokou efektivitou a nízkou náročností.
Velkou věcí se poté stává satelitní připojení. I mimo klasické pokrytí lze zaslat například zprávu nebo si pomocí SOS funkce přivolat pomoc. Značně vylepšena je i výdrž na jedno nabití, která se nyní šplhá ke 48 hodinám běžného využití a až 72 hodin v pohotovostním režimu.
Pro všechny, které zajímá zdraví
Novinka od Applu samozřejmě sleduje sportovní aktivity, kterých je v nabídce spoustu. Ať už jde o klasické ale i méně známé sporty, Apple Watch Ultra 3 vám pomohou s jeho monitorováním.
Pro aktivní sportovce je navíc připraven takzvaných workout buddy. Jde o vygenerovaný hlas umělou inteligencí, jenž vám pomůže s motivací ale i se samotnou technikou cvičení.
Z klasických senzorů nechybí ty pro monitoring srdečního tepu nebo sledování hladiny kyslíku v krvi. Hodinky umí také sledovat spánkovou apnoi nebo hypertenzi (vysoký krevní tlak), o které uživatele upozorní pouze v momentě špatných hodnot. Značným vylepšením prošlo sledování spánku. Hodinky vás nově bodovým systémem ohodnotí a poradí jak lépe spát.
Na palubě s watchOS 26
Vše důležité má pod palcem nový systém watchOS 26. Ten následuje nový designový směr Applu a nabízí takzvaný Liquid Glass design. Ikonky jsou více zakulacené a přepínače se chovají jako kapky vody. Nový systém samozřejmě podporuje Always-On a přichází i s novými speciálním funkčními ciferníky, jež budou dostupné jen pro Apple Watch Ultra 3.
Cena a dostupnost
Hodinky Apple Watch Ultra 3 jsou nabízeny pouze ve velikosti 49mm a v titanové verzi. Apple nicméně využívá moderní technologii 3D tisku pro snížení uhlíkové stopy. Z barevných variant je na výběr z černé a přírodního titanu.
K dostání jsou hodinky jen ve variantě s GPS, Cellular (podpora eSIM) a satelitním připojením. Předobjednávky startují již dnes a k prvním zákazníkům se hodinky dostanou 19. září. Cenu Apple stanovil na 21 990 Kč. Pokud ale zvolíte speciální řemínek z milánského tahu, cena poskočí na 24 990 Kč.