Apple prozatím odpískal skládací iPad, soustředí se na „přelomový“ iPhone Fold

Apple pozastavil vývoj skládacího iPadu kvůli obavám z kvality displeje a nedostatečné poptávky. Pozornost se přesouvá ke skládacímu iPhonu.

Vývoj skládacího iPadu je pozastaven

Skládacích produktů jsou na trhu stále častější a mnoho výrobců má na svědomí již několik generací takového zařízení. Apple nicméně stále mlčí a poslední zprávy odhalují, že kalifornský gigant pozastavuje vývoj skládacího iPadu.

Ten měl podle původního plánu dorazit na trh mezi roky 2026 a 2028. Tento termín ale Apple zřejmě nestihne. Jaký je ale přesně důvod, proč Apple zastavil vývoj skládacího iPadu?

Americká značka údajně stále není spokojená s kvalitou zařízení. Vytvořit dostatečně velký OLED panel s minimálně viditelným záhybem je údajně stále technicky velmi náročné a Apple se obává, že dostatečně kvalitní zobrazovač by výrazně navýšil výslednou cenu.

Koncept skládacího iPadu | foto: Macrumors

Poptávka nemusí být tak vysoká

Nejde ale jen o problémy spojené s kvalitou zařízení. Apple není přesvědčen o dostatečné poptávce. Připravovaný iPad měl mít zobrazovací panel o úhlopříčce 18,8 až 20,2 palců. Z posledních průzkumů trhu to ale vypadá, že zákazníci nejsou připraveni na takto velké skládací zařízení.

Místo toho Apple pravděpodobně zaměří své síly na skládací iPhone. O něm již bylo napsáno mnohé a stále se jen spekuluje, kdy by takový telefon mohl dorazit.

Co víme o skládacím iPhonu?

Apple iPhone Fold by podle úniků mohl dorazit už příští rok. Už od června totiž Apple testuje prototyp, se kterým je zatím spokojen. Do testů zajišťující různé certifikace by se ohebný iPhone měl pustit na začátku roku 2026.

Potencionální skládací iPhone dle všeho dostane 7,8palcový OLED displej od Samsungu. Rám telefonu bude vyroben z titanu a Apple do něj zabuduje senzor otisků prstů Touch ID. Pro technologii ohybu bude využit tekutý kov, přičemž Apple se snaží dosáhnout co nejméně viditelného přechodu na displeji.

Apple iPhone Fold | foto: Digital Chat Station

Cena bude vysoká

Skládací zařízení od Applu bude výstavním modelem společnosti, jenž bude demonstrovat schopnosti Applu. Tomu by dle všeho měla odpovídat i výsledná cena.

Podle posledních úniků by takové zařízení od výrobce z Cupertina mohlo stát zhruba 2 100 až 2 300 dolarů (cca 44 000 až 48 000 korun bez DPH).

