Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví

Apple přidal na seznam zastaralých modelů MacBook Air 11” (2015) a dva MacBooky Pro z roku 2017. Oficiální servis už pro ně nebude dostupný.
Seznam zastaralé elektroniky Apple se rozšiřuje
Apple si vede seznam elektroniky, kterou již považuje za zastaralou, a jakmile se některý produkt na tento list dostane, končí mu podpora v podobě servisu. Umístění na tento seznam zastaralých produktů má svá pravidla a aktuálně na něj míří další hned tři populární počítače.
Elektronika se na něj dostává po uplynutí více než 7 let od doby, kdy ji Apple přestane distribuovat k prodeji. Většina autorizovaných servisů již tyto modely neopraví, ale existují i výjimky a například u MacBooků může být uplatněn nárok na výměnu baterie i po 10 letech.
To ale samozřejmě platí jen v případě dostupnosti náhradních dílů, takže když baterie nebude dostupná v rámci standardních dílů, výměna možná nebude. Jakmile máte doma elektroniku, která se na tento seznam dostane, určitě je dobré zvážit její výměnu.
Které MacBooky definitivně skončily?
Apple aktuálně přidal na tento seznam zastaralé elektroniky 11palcový MacBook Air z roku 2015 a dvojici MacBook Pro. Konkrétněji modely s displejem o velikosti 13 a 15 palců z roku 2017, přičemž u menšího modelu se to týká verze se čtyřmi porty Thunderbolt 3.
Výše zmíněný MacBook Air se dočkal ukončení výroby v roce 2016, krátce po premiéře prvních modelů MacBooku Pro s Touch Barem. U prodejců třetích stran ale zůstal v nabídce až do roku 2018, takže zařazení na tento seznam přichází po sedmi letech od konce prodeje.
Apple zároveň zařadil iPhone 8 Plus (64 GB a 256 GB) ze stejného roku na seznam Vintage (zastaralých) produktů, což činí většinou 5 let od ukončení prodeje. Je zajímavé, že zatímco iPhone 8 se na něj dostal až nyní, tak výroční iPhone X zamířil do tohoto listu už před rokem.
Tyto produkty Apple jsou nově na seznamu zastaralých produktů
MacBook Air (11″, 2015)
MacBook Pro (13″, 2017, 4 porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (15″, 2017)
Kdo je na řadě další?
Apple přidává nová (či spíše stará) zařízení na tyto seznamy průběžně, bez jakékoliv pravidelnosti. V rámci telefonů se dá očekávat, že jako další se na něj dostanou iPhony 11 Pro a Pro Max z roku 2018. Z Vintage listu se pak elektronika přesouvá na list zastaralých produktů.