Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví

Ondřej Koníček
MacBook Air | foto: Unsplash
MacBook Air | foto: Unsplash

Apple přidal na seznam zastaralých modelů MacBook Air 11” (2015) a dva MacBooky Pro z roku 2017. Oficiální servis už pro ně nebude dostupný.

Seznam zastaralé elektroniky Apple se rozšiřuje

Apple si vede seznam elektroniky, kterou již považuje za zastaralou, a jakmile se některý produkt na tento list dostane, končí mu podpora v podobě servisu. Umístění na tento seznam zastaralých produktů má svá pravidla a aktuálně na něj míří další hned tři populární počítače.

Elektronika se na něj dostává po uplynutí více než 7 let od doby, kdy ji Apple přestane distribuovat k prodeji. Většina autorizovaných servisů již tyto modely neopraví, ale existují i výjimky a například u MacBooků může být uplatněn nárok na výměnu baterie i po 10 letech.

To ale samozřejmě platí jen v případě dostupnosti náhradních dílů, takže když baterie nebude dostupná v rámci standardních dílů, výměna možná nebude. Jakmile máte doma elektroniku, která se na tento seznam dostane, určitě je dobré zvážit její výměnu.

Apple MacBook Air 11 | foto: Apple
Apple MacBook Air 11 | foto: Apple

Které MacBooky definitivně skončily?

Apple aktuálně přidal na tento seznam zastaralé elektroniky 11palcový MacBook Air z roku 2015 a dvojici MacBook Pro. Konkrétněji modely s displejem o velikosti 13 a 15 palců z roku 2017, přičemž u menšího modelu se to týká verze se čtyřmi porty Thunderbolt 3.

Výše zmíněný MacBook Air se dočkal ukončení výroby v roce 2016, krátce po premiéře prvních modelů MacBooku Pro s Touch Barem. U prodejců třetích stran ale zůstal v nabídce až do roku 2018, takže zařazení na tento seznam přichází po sedmi letech od konce prodeje.

Apple zároveň zařadil iPhone 8 Plus (64 GB a 256 GB) ze stejného roku na seznam Vintage (zastaralých) produktů, což činí většinou 5 let od ukončení prodeje. Je zajímavé, že zatímco iPhone 8 se na něj dostal až nyní, tak výroční iPhone X zamířil do tohoto listu už před rokem.

Tyto produkty Apple jsou nově na seznamu zastaralých produktů

  • MacBook Air (11″, 2015)
  • MacBook Pro (13″, 2017, 4 porty Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (15″, 2017)

Kdo je na řadě další?

Apple přidává nová (či spíše stará) zařízení na tyto seznamy průběžně, bez jakékoliv pravidelnosti. V rámci telefonů se dá očekávat, že jako další se na něj dostanou iPhony 11 Pro a Pro Max z roku 2018. Z Vintage listu se pak elektronika přesouvá na list zastaralých produktů.

Zdroj: Apple

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

