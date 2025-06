Apple nechce zůstat pozadu. Zvažuje akvizici Perplexity AI za rekordní sumu

Perplexity AI se může stát součástí Applu. Hodnota firmy je 14 miliard dolarů a Apple by tak výrazně dohnal konkurenční OpenAI i Google v oblasti AI.

Apple uvažuje o koupi Perplexity AI

V oblasti umělé inteligence se Applu zatím příliš nedaří a konkurence v podobě Googlu nebo OpenAI je zkrátka dále. Apple je tudíž v pozici, ve které rozhodně být nechce. Možná i proto se v kancelářích kalifornského giganta začalo hovořit o tom, že si pomohou akvizicí společnosti, která má s AI bohaté zkušenosti.

Údajně se Apple zabývá myšlenkou odkoupení společnosti Perplexity AI. Jde o americkou technologickou společnost, která se intenzivně věnuje umělé inteligenci. Perplexity AI funguje jako internetový vyhledávač.

Jeho práce ale jiná než u klasických vyhledávačů. Perplexity AI využívá kombinaci schopností konverzační AI s aktuálním vyhledáváním informací na webu. Výsledky jsou podány uživateli ve formě přímých odpovědí namísto hromady odkazů na různé stránky.

Internetový vyhledávač Perplexity AI | foto: Tomáš Rajnoch

Nejdražší akvizice Applu v historii

Prozatím však nejde o potvrzené informace a Apple pravděpodobně nezahájil oficiální jednání se zástupci Perplexity AI. Interně by ale Apple už na akvizici mohl pracovat a projektu se dle spekulací věnuje člověk, jenž má na starosti klíčová rozhodnutí v Applu.

Ten dle všeho spolupracuje s týmem, jenž stojí za Apple Intelligence. Pokud by se ale Apple nakonec skutečně rozhodl koupit společnost Perplexity AI, šlo by o nejdražší obchod v historii americké značky.

Hodnota Perplexity AI je aktuálně odhadována na 14 miliard dolarů (cca 322 miliard korun). V případě, že by se tento obchod skutečně udál, šlo by o nejdražší investici Applu v historii. Aktuálně nejdražší akvizicí Applu je koupě společnosti Beats Electronics v roce 2014 za 3 miliardy dolarů (cca 64,5 miliard korun).

Do obchodu může promluvit i Samsung

Akvizice Perplexity AI společností Applu ovšem nebude vůbec jednoduchá. Existuje několik překážek, které by teoreticky nemusel překonat ani samotný Apple. Hlavním důvodem je samozřejmě ona cena, která by se teoreticky mohla vyšplhat do ještě vyších částek.

Perplexity AI však zároveň vyjednává spolupráci s korejskou konkurencí v podobě Samsungu. Asijský gigant údajně plánuje do svého ekosystému zařadit některé funkce z Perplexity AI.

Koupě Perplexity AI se tak zdá býti zatím velkým soustem. Rozhodně ale budeme sledovat vývoj a uvidíme, jestli se Apple skutečně rozhodne pro tak velký krok.

Zdroj: Bloomberg