10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (192. díl)

Richard Šimáček
Aplikace na telefonu | foto: Matěj Srb
Co si stáhnout do mobilu? Vyzkoušejte placené aplikace, které jsou teď v akci úplně zdarma. Je tu již 192. díl našeho redakčního seriálu.

Vybíráme užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Cytus II

Cytus II je rytmická anime hra, ve které musíte držet krok s hudbou. Vaším úkolem je klikat na vyznačené body na obrazovce přesně v tempu skladeb. Každá písnička trvá přibližně tři minuty a během hraní se postupně zrychluje, takže vás čeká čím dál větší výzva.

Cytus 2
Cytus 2

Empire Warriors: Tower Defense

V Empire Warriors: Tower Defense se ocitnete v roli obránce království, na které se valí hordy nepřátel. K dispozici budete mít magické věže i 11 hrdinů s unikátními schopnostmi. Čelit budete různým rasám a 30 typům jednotek. Hra nabízí přes 120 map a díky offline režimu si ji užijete i bez připojení k internetu.

Empire Warriors Tower Defense
Empire Warriors Tower Defense

QR and Barcode Scanner PRO

Tato aplikace se hodí každému, kdo potřebuje rychle a spolehlivě skenovat QR a čárové kódy. Kromě jejich načítání si můžete vytvářet i vlastní – například s odkazem na web nebo kontaktními údaji. Aplikace je bez reklam a velmi jednoduchá na používání.

QR and Barcode Scanner PRO
QR and Barcode Scanner PRO

Survival Island: Evolve Pro

Pokud vás baví survival hry, tady si přijdete na své. Na opuštěném ostrově budete shánět suroviny, lovit exotická zvířata a stavět základnu na co nejstrategičtějším místě. Hra klade důraz na mechaniky přežití a svobodu v objevování, takže se můžete pustit do budování i zkoumání podle vlastních představ.

Survival Island Evolve Pro
Survival Island Evolve Pro

Color Wheel

Color Wheel potěší grafiky, designéry i každého, kdo se zajímá o barvy. V aplikaci si můžete míchat vlastní odstíny, zkoumat, jak se barvy kombinují, a pracovat s modely RGB, CMYK nebo HEX. Skvěle se hodí třeba pro webdesign, úpravy fotografií nebo jen pro experimentování s barvami.

Color Wheel
Color Wheel

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Unlimited Math Problems

Matematika může být pořádná výzva a zlepšit se v ní dá jen pravidelným tréninkem. Právě s tímto procvičováním vám pomůže tahle praktická aplikace. Najdete v ní obrovské množství úloh, které prověří vaše schopnosti. Nejde jen o klasické počítání, často dostanete na výběr z více možných odpovědí a vaším úkolem je zvolit tu správnou.

Unlimited Math Problems
Unlimited Math Problems

Sid Meier’s Railroads

Pokud máte slabost pro strategie a současně milujete vlaky, tahle hra vás nezklame. Vaším úkolem bude vybudovat funkční železniční síť spojující města, farmy i zdroje surovin, které budete potřebovat pro další rozvoj tratí. Čekají vás desítky hodin zábavy a navíc jde o kvalitní předělávku původní PC verze.

Sid Meier’s Railroads!
Sid Meier’s Railroads!

Dual Messenger+

Používat na jednom telefonu dva WhatsApp účty běžně nejde, ale díky této aplikaci to možné je. Umožní vám spravovat dvě různá čísla najednou bez nutnosti neustálého přihlašování a odhlašování. Zprávy vám tak chodí na oba účty současně a navíc si je můžete chránit heslem.

Dual Messenger+
Dual Messenger+

Mavis Camera

Pokud vám vestavěná aplikace Fotoaparát na iPhonu nestačí, Mavis Camera vám nabídne daleko širší možnosti. Můžete si ručně nastavit expozici, kontrast či vyvážení bílé a k dispozici jsou i nástroje pro přesné ostření, například funkce Expanded Focus. Nechybí ani podpora detailního nastavení externích bezdrátových mikrofonů.

Mavis - Camera
Mavis - Camera

Spyglass

Spyglass potěší všechny dobrodruhy a cestovatele. Aplikace kombinuje gyroskop, výškoměr i tachometr a pomůže vám s orientací v terénu. Obsahuje offline mapy, ukazatel polohy i kompas. Navíc nabízí rozšířenou realitu, ve které snadno změříte vzdálenost k různým objektům, od horských vrcholků až po vysoké budovy.

Spyglass
Spyglass

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

