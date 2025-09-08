10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (192. díl)

Co si stáhnout do mobilu? Vyzkoušejte placené aplikace, které jsou teď v akci úplně zdarma. Je tu již 192. díl našeho redakčního seriálu.
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Cytus II
Cytus II je rytmická anime hra, ve které musíte držet krok s hudbou. Vaším úkolem je klikat na vyznačené body na obrazovce přesně v tempu skladeb. Každá písnička trvá přibližně tři minuty a během hraní se postupně zrychluje, takže vás čeká čím dál větší výzva.
V Empire Warriors: Tower Defense se ocitnete v roli obránce království, na které se valí hordy nepřátel. K dispozici budete mít magické věže i 11 hrdinů s unikátními schopnostmi. Čelit budete různým rasám a 30 typům jednotek. Hra nabízí přes 120 map a díky offline režimu si ji užijete i bez připojení k internetu.
Tato aplikace se hodí každému, kdo potřebuje rychle a spolehlivě skenovat QR a čárové kódy. Kromě jejich načítání si můžete vytvářet i vlastní – například s odkazem na web nebo kontaktními údaji. Aplikace je bez reklam a velmi jednoduchá na používání.
Pokud vás baví survival hry, tady si přijdete na své. Na opuštěném ostrově budete shánět suroviny, lovit exotická zvířata a stavět základnu na co nejstrategičtějším místě. Hra klade důraz na mechaniky přežití a svobodu v objevování, takže se můžete pustit do budování i zkoumání podle vlastních představ.
Color Wheel potěší grafiky, designéry i každého, kdo se zajímá o barvy. V aplikaci si můžete míchat vlastní odstíny, zkoumat, jak se barvy kombinují, a pracovat s modely RGB, CMYK nebo HEX. Skvěle se hodí třeba pro webdesign, úpravy fotografií nebo jen pro experimentování s barvami.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Unlimited Math Problems
Matematika může být pořádná výzva a zlepšit se v ní dá jen pravidelným tréninkem. Právě s tímto procvičováním vám pomůže tahle praktická aplikace. Najdete v ní obrovské množství úloh, které prověří vaše schopnosti. Nejde jen o klasické počítání, často dostanete na výběr z více možných odpovědí a vaším úkolem je zvolit tu správnou.
Pokud máte slabost pro strategie a současně milujete vlaky, tahle hra vás nezklame. Vaším úkolem bude vybudovat funkční železniční síť spojující města, farmy i zdroje surovin, které budete potřebovat pro další rozvoj tratí. Čekají vás desítky hodin zábavy a navíc jde o kvalitní předělávku původní PC verze.
Používat na jednom telefonu dva WhatsApp účty běžně nejde, ale díky této aplikaci to možné je. Umožní vám spravovat dvě různá čísla najednou bez nutnosti neustálého přihlašování a odhlašování. Zprávy vám tak chodí na oba účty současně a navíc si je můžete chránit heslem.
Pokud vám vestavěná aplikace Fotoaparát na iPhonu nestačí, Mavis Camera vám nabídne daleko širší možnosti. Můžete si ručně nastavit expozici, kontrast či vyvážení bílé a k dispozici jsou i nástroje pro přesné ostření, například funkce Expanded Focus. Nechybí ani podpora detailního nastavení externích bezdrátových mikrofonů.
Spyglass potěší všechny dobrodruhy a cestovatele. Aplikace kombinuje gyroskop, výškoměr i tachometr a pomůže vám s orientací v terénu. Obsahuje offline mapy, ukazatel polohy i kompas. Navíc nabízí rozšířenou realitu, ve které snadno změříte vzdálenost k různým objektům, od horských vrcholků až po vysoké budovy.
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
